Prof. Dr. Çiçin'den "Bilinçsiz alternatif tıp uygulaması yıkıcı etki yapıyor" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Çiçin'den 'Bilinçsiz alternatif tıp uygulaması yıkıcı etki yapıyor' uyarısı - Son Dakika

Prof. Dr. Çiçin'den "Bilinçsiz alternatif tıp uygulaması yıkıcı etki yapıyor" uyarısı

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, kanser tedavisinde bilimsel tıp uygulamaları yerine bilinçsiz şekilde alternatif tıp uygulamalarına yönelimin yıkıcı etkileri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çiçin'den

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, kanser tedavisinde bilimsel tıp uygulamaları yerine bilinçsiz şekilde alternatif tıp uygulamalarına yönelimin yıkıcı etkileri olduğunu söyledi.

Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Sağlık Müdürlüğünce, Halk Eğitim Merkezinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Çiçin, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, alternatif tıp ilaçlarına her yıl milyarlarca dolar harcandığını ve bilinçsiz kullanımın ölüm vakalarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Bilimsel tıbbı bırakıp alternatif tedavi yöntemlerine yönelen hastaların olduğunu ve bu durumun kanserle mücadelede yaşama oranını düşürdüğünü anlatan Çiçin, şunları kaydetti:

"Alternatif ya da tamamlayıcı tıp dediğimiz uygulamaların tamamen kötü olduğunu söylemiyorum. Ancak gereğinden fazla anlam yüklenmemeli. Bazen hastaların ömründen ömür gittiği bir suistimal alanı olabiliyor. Bilinçsiz alternatif tıp uygulamaları yıkıcı etkiler yapıyor. Bilimsel metodoloji bizim en önemli kaynağımız. Bilimsel metodolojiye paralel olarak makul görülebilecek tamamlayıcı tıp uygulamaları tabii ki olacak. Ancak bunun bir pazar erişim stratejisi haline gelmesi ve bilimsel tıbbın yerini alması, bozucu ve yıkıcı etkiler yapıyor."

Prof. Dr. Çiçin, kanserle mücadelede farkındalığın ve bilimsel tedavinin önemine işaret etti.

Kanserin çözümsüz bir hastalık olmadığının altını çizen Çiçin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Evde bir meme kanserli hasta oluyor. Tedavisi tamamlandığında yüzde 99 sağlıklı bir hayat yaşayacak. Buna karşın 5 yıllık sağ kalım durumu olan bir siroz hastası var. Meme kanseri hastasına göre daha riskli. Siroz dendiğinde o kadar üzülmüyorlar ancak evde kanserli hasta var diye umut kırılıyor. Sanki ölecekmiş gibi davranılıyor. Kanseri umutsuz hale getirip, tedavi edenleri art niyetli şekilde gösteriyorlar."

Trakya Üniversitesi, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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