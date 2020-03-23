- Prof. Dr. Çoban'dan Koronavirüs'e 'Çözüm' İddiası - Son Dakika
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- Prof. Dr. Çoban'dan Koronavirüs'e 'Çözüm' İddiası

6 saat önce

- Prof. Dr. Çoban'dan Koronavirüs'e 'Çözüm' İddiası Emekli Kimya Profesörü Abdullah Çoban, Koronavirüs'ü yok eden antibakteriyel bir ürün geliştirdiğini iddia etti.

- Prof. Dr. Çoban'dan Koronavirüs'e 'Çözüm' İddiası

SİVAS - Emekli Kimya Profesörü Abdullah Çoban, Koronavirüs'ü yok eden antibakteriyel bir ürün geliştirdiğini iddia etti.

Kayseri Erciyes üniversitesinden geçtiğimiz yıllarda emekli olan Prof. Dr. Abdullah Çoban, geliştirdiği antibakteriyel bir sıvı ile Koronavirüs'ü yüzde 90 oranla yok edebileceğini iddia etti. Laboratuvar çalışmalarını Kayseri'de sürdüren Çoban, ikamet ettiği Sivas'ın Gemerek ilçesi Karacalar mahallesindeki ikametinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıllardır korona benzeri virüsler üzerinde çalışma yürüttüğünü belirten Çoban, "Dünya'nın şu anda başına bela olan koronavirüsü yüzde 90 oranda yok edecek hem kimyasal hem de organik bir karışım geliştirdim. Bu konularda ben yıllardır çalışıyorum. Temel bilgim var, uluslararası makalelerimde var. Ben emekli profesörüm, dolayısıyla çalışmalarımın tamamı bilimseldir. Kolonya antibakteriyel özelliği var ama yeterli değildir. Ben öncelikle antibakteriyel malzeme olarak gördüğünüz bir ürün geliştirdim. Bu ürün tamamen organik ve insan sağlığına hiçbir zararı olmayan antibakteriyel bir malzemedir. Yaptığım bu ürünün antibakteriyel özelliklerini ölçtüm. Kolonyanın etki çapı 0,5'dir. Bunun etki çapı 22,5 ve aynı zamanda cildi tahriş etmediği gibi cildi besleyici özelliği de vardır. Bizlerin öncelikle, kolonyayla tahriş olan ciltlerde oluşan çatlaklarla mikrobun içeriye girmesini engellememiz gerekir."dedi.

Gargarasını yaptı

Koronavirüs'e karşı geliştirdiği ürünün ağız gargarasını da yaptığını ifade eden Çoban, "G3 adanı verdiğim, ikinci ürünümüz ile ağızdan gargara yapılabilecek. Kolonya yerine kullanılacak malzememizin antibakteriyel özelliği 22,5 iken bu malzemenin antibakteriyel özelliği 120, yani 6 katı. Bu ürün ağızda gargara yapıldığı zaman bütün bakterileri öldürdüğü gibi, antiviral özelliği ile de tüberkülozu önlüyor. Koronavirüs nefes yollarında protein içerisinde besleniyor ve çoğalıyor, ciğerlerde tüberküloza sebep oluyor" dedi.

Bakanlığın bilgisi var

Çoban çalışmasından Sağlık Bakanlığını haberdar ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde sağlık bakan yardımcısı ve İstanbul il sağlık müdürüyle toplantı yaptım. Bu maddenin damardan verilen serumun içerisine 0,9'luk, sodyum klorür ihtiva eden serumun içerisine 5 ml enjekte edin diye tavsiyesinde bulundum. Eminim 3-4 gün içerisinde, vadesi yetmediyse, rabbimizin işine karışamayız, bu mikroptan bu hastalarımızı kurtarabiliriz" dedi.

Amerika Sağlık Enstitüsünün onayladığı ilaçtan yola çıktı

Çoban, geliştirdiği karışımla ilgili henüz yayınlanmış bir makalesi ve denek çalışmaları bulunmasa da karışımın, Amerika Sağlık Enstitüsü tarafından ilaç olarak kabul edilmiş bir maddeden yola çıkılarak geliştirildiğini ifade edip, "Bu ürünün antiviral etkilerini 3-4 yıldır, hem HİV virüsüne karşı kullandım. Doktor arkadaşlar da kullanıp olumlu sonuçlar aldı. Hepatit, b-c'de de kullandırdım, olumlu sonuçlar aldım. Grip vakalarını 3-4 günde iyileştirdiğini tespit ettim. Bu ürünün daha fazla can kaybı yaşanmadan kullanılması gerekiyor. Sağlık açısından hiçbir zararı ve yan etkisi yoktur. Ben bu millet için çalışmaya hazırım yeter ki bu ürüne izin verilsin" dedi.

- Prof. Dr. Çoban'dan Koronavirüs'e 'Çözüm' İddiası

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:50 Kaynak: İHA

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