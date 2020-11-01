Prof. Dr. Çolpan: "En büyük koruyucumuz maskemiz" - Son Dakika

Prof. Dr. Çolpan: "En büyük koruyucumuz maskemiz"

01.11.2020 12:10

Prof. Dr. Çolpan: "En büyük koruyucumuz maskemiz" Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan, korona virüsün en büyük koruyucusunun maske olduğunu belirterek, aynı zamanda maskenin üst solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacağını söyledi.

Prof. Dr. Çolpan: "En büyük koruyucumuz maskemiz"

KONYA - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan, korona virüsün en büyük koruyucusunun maske olduğunu belirterek, aynı zamanda maskenin üst solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacağını söyledi.

Medova Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan, havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlarda bir artış görmeye başlayacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Bahar Çolpan, bir anda 5-10 derece gibi düşüşlerin vücudun ısısını ayarlayamaması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir yatkınlık oluştuğunu ifade ederek, "Havaların soğumasıyla birlikte aynı zamanda kapalı ortamlarda bulunma durumu da artmakta. Okulların açılması, kafeler, alışveriş merkezleri daha kalabalık hale gelecektir. Kapalı ortamlarda ise birbirimize damlacık yoluyla enfeksiyonları bulaştırma ihtimalimiz de daha artmakta. Bundan dolayı da bizim şu anda en büyük koruyucumuz esasında maskemiz. Covid nedeniyle zaten halkımız maske kullanmaya çoğunlukla alıştı. Bu aynı zamanda bizi üst solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacaktır. Maskenin yanı sıra tabi ki mesafemizi, el hijyenimize dikkat etmemiz, bol miktarda C vitamini tüketmemizi öneriyorum. Eğer yetersizse, güneşli havalarda dolaşarak D vitamini desteği de almakta fayda var. Okullarda ise özellikle teneffüs araları olabilir ya da diğer zamanlarda saat başı 5-10 dakikalık bile kapalı ortamların havalandırılması bizim için çok önemli. Hem üst solunum yolu enfeksiyonlarını hem de Covid açısından da ciddi bir önlem olacaktır" dedi.

Hapşıran, öksüren kişilerin mümkün olduğunca maskesini takmasını önerdiklerini aktaran Prof. Dr. Çolpan, "Mümkünse bir peçeteye ya da dirseklerine öksürmelerine, hapşırmalarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de çok sık kullandığımız kapalı ortamlardan birisi de asansörler. Asansörlere mümkün olduğunca kalabalık olarak binmemek gerekiyor. Az sayıda binilmesi çok önemli. Yakın temasta bulunulmaması, tuşlara elimizle basmak yerine bir anahtar ya da başka bir cisimle basmamızı uygun görüyorum. Bunun yanı sıra her eve geldiğimizde ellerimizi mutlaka güzel bir şekilde 20 saniye yıkamamız çok önemli. Dış ortamlarda el dezenfektanlarını mutlaka kullanmamız gerekiyor. Alkol oranı yüzde 80'in üzerinde olan kolonyaları kullanmamız önemli. Yüzey temizleyiciler bulunduğumuz ortamlarda özellikle okullarda, ortak kullanım alanlarında sık sık ve temizlenmesi çok önemli. Bu bizi enfeksiyonlara karşı koruyacaktır. Bir gribal enfeksiyon, yüksek ateş, hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı oluştuğunda ise hekime başvurmamız oldukça önemli. Gerekirse ona yönelik medikal tedaviye başlanması gerekiyor. Covid ayırıcı tanısı yapılması gerekiyor. Ona göre de önlemlerimiz ve tedavimizi uygulayacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Çolpan: En büyük koruyucumuz maskemiz
Prof. Dr. Çolpan: En büyük koruyucumuz maskemiz
Prof. Dr. Çolpan: En büyük koruyucumuz maskemiz
Prof. Dr. Çolpan: En büyük koruyucumuz maskemiz

Kulak burun boğaz bölümü, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Çolpan: 'En büyük koruyucumuz maskemiz' - Son Dakika


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