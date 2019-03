Prof. Dr. Çomaklı: "Araştıran, Uygulayan ve Bunu Toplumun Yararına Kullanan Bir Üniversiteyiz"

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Kamil Polat ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'yı makamında ziyaret etti.Rektör Çomaklı: " Türkiye 'de üretimin gelişmesi ve ihracatın ilerlemesi için Ziraat ve Veteriner Fakültemiz başta olmak üzere, üreticiye doğrudan temas eden her bölümümüz, vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bu konuda araştırma, geliştirme ve yenileme çalışmalarına destek olmak, yaşanan sorunu sahaya çıkarak yerinde çözmek ve üretimdeki çeşitliliği arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi."Atatürk Üniversitesi Şehrin Kalkınmasına Doğrudan Etki Ediyor"Rektör Çomaklı'nın şehirdeki kamu kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerine gösterdiği yakın ilginin kendilerini oldukça memnun ettiğini belirten Başkan Yardımcısı Kamil Polat, Atatürk Üniversitesinin Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi için oldukça önemli bir konumda bulunduğunu belirtti. Şehrin kalkınmasına doğrudan etki eden, sosyal-ekonomik gelişmesine fayda sağlayan böylesine önemli bir kurumdan istifade etmek istediklerini aktaran Polat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın gösterdiği yakın ilginin kendilerini bu konuda cesaretlendirdiğini söyledi.Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin mevcut bütçelerinden Ar-Ge faaliyetlerine kaynak aktarabilme imkanına sahip olduklarını dile getiren DAİB Başkan Yardımcısı Kamil Polat: "Dolayısıyla akademisyenlerimizin özellikle üretimin ve verimin arttırılması, hastalıklarla mücadele konusundaki çalışma ve projelerine kaynak aktarmamız hususunda hiçbir engelimiz yok. Üniversitemizin bu konularda sağlayacakları bilimsel desteklerine birliğimiz olarak bizler de her açıdan kaynak sağlamaya hazırız. Bu vesileyle bizleri misafir eden ve verimli bir görüşme yapmamıza imkan tanıyan Rektör Çomaklı'ya teşekkür ediyor, kendisine ve yönetimine başarılarının devamını diliyorum" dedi.Rektör Çomaklı: "Üniversitemizin Bir Ayağı Ar-Ge Faaliyetleri, Bir Ayağı da Öğrencilerimizin Eğitimidir"Dış Ticaret alanında oluşturulması planlanan yeni bir eğitim modeli üzerinde çalıştıklarını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son yıllarda artan ihracatın geniş bir alana yayılması için projeler geliştirdiklerini ve pazardan haberdar olma adına küresel anlamda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Çalışmalarını bu vizyon üzerine kurduklarına değinen Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti: "Şehrimizin ve bölgemizin problemlerini yakından takip ediyor sizlerin çalışmalarını da görüyoruz. Bu noktada üniversitemiz, lokomotif görevi yaparak ürünlerin sanayiye kazandırılmasında ve katma değer oluşturmasında gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle katkı sunmaya hazır. Üniversitemizin bir ayağı araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bir ayağı da öğrencilerimizin eğitimidir. Araştıran, uygulayan ve bunu toplum yararına kullanan akademisyenlerimizle bizler her zaman iş birliklerine açığız. Bu görüşmelerin ilimiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM