Prof. Dr. Çomaklı: "Aziziye Zaferinin 143'üncü yıl dönümü kutlu olsun" - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Aziziye Zaferinin 143'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Tarihte 93 Harbi olarak ifade edilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında şühedaya koşan ecdadı saygıyla anan Rektör Çomaklı mesajında: "Milli direnişle düşmana ana yurdunu mezar yapan kahraman Dadaşlarımızı hürmet, minnet ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı mesajında şunları kaydetti; "143 yıl önce bir ses yükseldi buz tutmuş Erzurum semalarından. Bu kılıçtan keskin, hançerden derin söz Erzurum ovasından tüm ülkeye yayıldı. "Aziziye Tabyaları düştü". Düşen bir tabya değildi sadece doğunun sınır taşıydı. Bu acı haberi duyan kadın-erkek, yaşlı-genç demeden bütün Erzurum halkı, sabah namazıyla birlikte önce tabyaları muhasara altına alan düşmanın üstüne, sonra işgal altındaki şehre doğru adeta aktı.

"Ya istiklal, ya ölüm" artık tek amaçtı. 93 Harbi bir ölüm kalım savaşı, bir var olma, düştüğü yerden kalkma, toprağına, ezanına, geleceğine, geçmişine sahip çıkma mücadelesiydi.

Bugün üzerinden 143 yıl geçmiş olsa da değişen bir şey yok, hala aynı kararlılık, inanç ve imanla her bir Erzurumlu bir Mustafa Kemal, bir Nene Hatun, bir Karabekir, olarak tabyalarda vatan nöbetine devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, göğüslerindeki iman ve Allah aşkıyla şahadet şerbetini içerek bu toprakları yurt haline getiren kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun." - ERZURUM