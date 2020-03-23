Prof. Dr. Çomaklı: "Nevruz bayramı kutlu olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Çomaklı: 'Nevruz bayramı kutlu olsun' - Son Dakika

Prof. Dr. Çomaklı: "Nevruz bayramı kutlu olsun"

7 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Çomaklı:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tabiatın rutin döngüsü içinde art arda gelen mevsimler sürekli olarak bir sonun ve bir başlangıcın içinde birbirlerini takip ederler. Bu rutin döngüde bekleme ve dinlenme sürecine giren tabiat "Nevruz"la beraber yeniden doğuşa, canlanmaya, uzun gecelerden kurtulup sıcak gün ışığına kavuşmaya başlar.


Yüzyıllardır Türklerin ve birçok medeniyetin kutladığı bu gün eşitliği, ısınan toprakla, sıcak esen rüzgarla, yeşeren ağaçları, etrafı kaplayan çiçekleri ile bir kez daha karakışın sonunda bahara ulaşmanın müjdesini verir.


Bir gün dönümü, bahar müjdesi ve yeniden başlamanın heyecanı ile gelen bu baharın uzun zamandır karamsar, endişeli ve korkulu bir şekilde bekleyen dünyaya yeni bir soluk getirmesini, yeni başlangıçların habercisi olmasını ve dünyanın her yanını saran endişenin dağılmasına vesile olmasını dileyerek Yeni Gün'ü yani Nevruz'u kutluyorum. Kara haberlerin geride kalması, yeni ve güzel haberlerin alındığı huzurlu bir yeni başlangıcın, baharın gelmesinin ve bu baharın ülkemizin ve dünyanın üzerindeki kara bulutları dağıtmasını diliyorum." - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Nevruz Bayramı, 21 Mart, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:55 Kaynak: İHA

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