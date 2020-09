ANKARA Prof. Dr. Coşar: Bu hastalığı önlemlerle atlatırız - Son Dakika

Prof. Dr. Coşar: Bu hastalığı önlemlerle atlatırız

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, "Tıbbın hiçbir döneminde ilaçlar aslında oyun değiştirici unsurlar değil. Herkeste böyle bir beklenti var. Örneğin bir ilaç çıkacak, biri düğmeye basacak ve bitecek, böyle bir şey söz konusu değil. Onlar olsa da ancak tedavinin bir parçası olacak. Bu rahatsızlığı biz koruyucu önlem alarak atlatırız" dedi.

Prof. Dr. Coşar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde, hastalıkla mücadeleyi anlattı. Prof. Dr. Coşar, tatil bitiminde hareketlilik azalacağı için önümüzdeki dönemde bir miktar vakalarda azalma beklediklerini söyledi. Prof. Dr. Coşar, virüsün ciddi bir mutasyon geçirip uçuk virüsü gibi sıradan bir virüs olduktan sonra bunu tamamen yenebileceklerini söyleyerek, "Önümüzdeki mart ayına kadar bu sıkıntı ile uğraşacağız gibi gözüküyor. Tabii ki biz gayretimizi göstereceğiz; ama toplum olarak duyarlılık göstermezsek, eğer sosyal mesafe kurallarına uymazsak, maske kullanımında gerekli özeni göstermezsek, hareketlilik daha çok artarsa; hatta kabaca bizim dışarı verdiğimiz kirli havayı etrafımızdaki insanlar alırsa bundan kurtulamayız. Bir de tıbbın hiçbir döneminde ilaçlar aslında oyun değiştirici unsurlar değil. Herkeste böyle bir beklenti var. Örneğin bir ilaç çıkacak, biri düğmeye basacak ve bitecek. Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar olsa da ancak tedavinin bir parçası olacak. Bu bahsettiğimiz temel unsurlara biz uymazsak ilaçlar tek başına bir şey de getiremez" diye konuştu.

'BUNUN ŞAKASI YOK'

Prof. Dr. Coşar, virüsün çok ciddi hastalığa yol açtığını belirterek, "Bu rahatsızlığı biz koruyucu önlem alarak atlatırız. Almazsak ucu ölüme kadar giden nitekim şu an bu sayı çok fazla, 50'nin üzerinde hasta kaybediyoruz. Yani bunun şakası yok, bu ciddi bir sağlık problemi. Toplumun her bireyini etkileyebiliyor. Daha önce sanki ileri yaşta, yandaş hastalığı olan, genel durumu düşük olan hastalarda görülüyor deniyordu. Ama şu anda 2 yaşında çocukta görüldü. Onun için mutlaka duyarlılık göstermemiz gerekiyor. Şu anda ciddi bir salgın söz konusu. Bizim burada öğretim üyesi arkadaşlarımız, diğer asistanlarımızdan, herkesten her gün pozitif sonuçlar alabiliyoruz. Tablo ciddidir. ve bunun için yapmamız gereken rasyonel, bilimsel bilgilere de toplum olarak uymamız gerekir" ifadelerini kullandı.