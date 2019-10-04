Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Çotuksöken "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz"
Son Dakika Güncel Haber

Prof. Dr. Çotuksöken "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz"

43 dakika önce

Prof. Dr. Çotuksöken "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz" "21.Yüzyılda Felsefe" semineri gerçekleştiİSTANBUL - Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz.

Prof. Dr. Çotuksöken "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz"

"21.Yüzyılda Felsefe" semineri gerçekleşti

İSTANBUL - Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz. Kesinlikle toplumla buluşmasından yanayız çünkü toplumunda bilgiyle buluşmaya ihtiyacı var" dedi.

Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediye'sinin iş birliği ile bu sene 5'incisi düzenlenen '21'nci yüzyılda Felsefe' adlı seminer Caddebostan Kültür Merkez'inde gerçekleşti. Seminerde 20 ve 21'inci yüzyılda nelerin değiştiğine dair bilgiler aktaran Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz. Kesinlikle toplumla buluşmasından yanayız çünkü toplumunda bilgiyle buluşmaya ihtiyacı var" dedi.

"Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz"

Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana olmadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Kesinlikle toplumla buluşmasından yanayız çünkü toplumunda bilgiyle buluşmaya ihtiyacı var. Hele ki bu felsefe bilgisi ise son derece önemlidir. Hepimizin de bildiği gibi felsefe dediğimizde en çok anlaşılması gereken felsefenin bir düşünme biçimi olduğu ve bir bilgilenme ortamı olduğudur. Aynı zamanda bir yaşama ortamı da bize sunuyor. Toplumla buluşmak üzere de yerel yönetimlerle işbirliği yapıyoruz. Kadıköy Belediyesi ile bizim uzun yıllara dayalı bir işbirliğimiz var. Bu sene beşinci yılımızdayız. Bu anlamda ve her sene farklı bir konuyu gündemimize alıyoruz bu konu üzerinde uzmanca çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim amacımız felsefe bağlamıyla düşünen insanlarımız buluşturmak"

Konuşmasına devam eden Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Bizim müdavimlerimiz, yıllardır bu çalışmaları izleyen kişiler ve çok yararlananlar var. Bu çalışmaları izledikten sonra felsefe okumaya karar verenler var. Biliyorsunuz ileri yaş gruplarına bazı üniversitelerimizde ve her lise mezunlarına açık olan açık öğretim anlayışıyla, uzaktan eğitim anlayışıyla programlar yapılıyor. Felsefede de böyle çalışmalar var. Bu sene bizim konumuz '21'inci yüzyılda Felsefe' çünkü 21'inci yüzyıl birçok değişikliği içinde barındıran bir yüzyıl. 20 den 21'e neler aktarıldı neler geçti şeklinde bugün ben ilk çalışmayı yapacağım. Bölümümüzün öğretim üyeleri de bu çalışmada yer alacaklar. Bizim bütün amacımız bilgi dallarının, bilgilerin temelinde olan sorularla da uğraşan felsefe bağlamıyla düşünen insanlarımızı buluşturmak. Böyle bir amacımız var ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çotuksöken Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz

Maltepe Üniversitesi, Kadıköy, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi
Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş Otobüs duraklarında yer alan ekranlardaki hatalar, vatandaşı isyan ettirdi THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:35:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Çotuksöken "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]