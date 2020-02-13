Prof. Dr. Cumhur Çökmüş'ten koronavirüsten korunma önerileri - Son Dakika

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü, Mikro ve Moleküler Biyoloji Genetik Uzmanı Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, koronavirüs konusunda Türkiye'nin aldığı önlemlerin önemini vurgulayarak, "Türkiye bu konuda üzerine düşen ve yapılması gereken her şeyi yaptı." dedi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve 28 ülkeye hızla yayılan koronavirüs konusunda, AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Çökmüş, hastalığa sebep olan virüsün, hayvandan insana ilk kez 2006 yılında geçen koronavirüsün yeni bir tipi olduğunu belirterek, bu tip virüslerin bundan sonra da görülmeye devam edeceğini kaydetti.

Hastalık ortaya çıktığında önce ne olduğunun tam tanımlanamadığını, zatürre vakası şeklinde değerlendirildiğini, sonra bunun yeni bir koronavirüs olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Çökmüş, "Bu, 2006 yılından önce sadece hayvanlara özgü olan, 2006'nın ilk yarısının ardından insana geçiş yapan, bilinen koronavirüsün yeni bir tipidir. Bilinen bir virüstür, bir grip virüsü gibi, bir polyo çocuk felci virüsü gibi. 2002'lerde SARS ortaya çıktı. Ölüm oranı yaklaşık yüzde 9,5 olmuştu ve yine Çin kökenliydi. 2012'de Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS vardı. MERS'te ölüm oranı yüzde 36'ları buldu." diye konuştu.

Çökmüş, koronavirüsün, solunum yoluna geldikten sonra akciğere inerek, zatürreye ya da böbrek yetmezliğine neden olduğunu anlattı.

Koronavirüsden korunma yolları

Koronavirüsden korunmak için solunum yoluyla geçişe engel olacak önlemlerin alınması ve insanlara yakın temastan kaçınılması gerektiğini belirten Çökmüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kullandığınız mendili ikinci defa kullanmamanız ve hemen atmanız gerekiyor. Kapalı ortamlarda çok bulunmamalısınız. Kışın bu viral enfeksiyonların artmasının nedeni herkesin soğuk nedeniyle kapalı ortamlara yönelmesidir. Bu da bulaşma olasılığını artırıyor. Başta sağlıklı gıda ve yaşam tarzı ile katkı maddesi taşıyan ürünlerden kaçınmak gerekiyor. Dinlenme periyodunuzu uzatmanız lazım. Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel ürünler tüketmelisiniz."

Cumhur Çökmüş, hastalığın ortaya çıkmasının ardından Türkiye'nin bu konuda üzerine düşen ve yapılması gereken her şeyi yaptığını vurgulayarak, devletin aldığı önlemlerin yerinde olduğunu dile getirdi.