Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Dedeoğlu İçin Galatasaray Üniversitesi'nde Tören Düzenlenecek

Prof. Dr. Dedeoğlu İçin Galatasaray Üniversitesi'nde Tören Düzenlenecek

1 saat önce

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlenecek.

Prof. Dr. Dedeoğlu İçin Galatasaray Üniversitesi'nde Tören Düzenlenecek, System.String[]
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlenecek.

Prof. Dr. Dedeoğlu'nun kardeşi Ali Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dedeoğlu için yarın saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde tören yapılacağını söyledi.

Gümüş, cenazenin, öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Edirnekapı Mezarlığına defnedileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Beril Dedeoğlu, Yükseköğretim Kurulu, Galatasaray Üniversitesi, Güncel
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