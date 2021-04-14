Prof. Dr. Değirmenci: Parkinson tedavilerle tama yakın iyileşme sağlanan bir hastalık - Son Dakika

Prof. Dr. Değirmenci: Parkinson tedavilerle tama yakın iyileşme sağlanan bir hastalık

14.04.2021 17:16
Prof. Dr. Değirmenci: Parkinson tedavilerle tama yakın iyileşme sağlanan bir hastalık, System.String[]

Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, özellikle yaşlılarda ortaya çıkan ve hayat kalitesini düşüren titrek felç olarak da bilinen Parkinson hastalığı ve tedavisinde kullanılan beyin pili konularında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, özellikle yaşlılarda ortaya çıkan ve hayat kalitesini düşüren titrek felç olarak da bilinen Parkinson hastalığı ve tedavisinde kullanılan beyin pili konularında bilgiler verdi. Prof. Dr. Değirmenci, "Parkinson hastalığı kronik ve ileri yaşta başlayan bir hastalıktır. Ancak gençlerde de görülebildiğini biliyoruz. Kendisini genellikle istirahatte ortaya çıkan titremeler, kaslarda katılık, hareketlerde yavaşlıkla gösteren ve hastalık ilerledikçe üstelik denge, yürüyüş ve duruş problemleri ile birlikte hafıza sorunlarının da ortaya çıktığı bir hastalık." dedi.

Prof. Dr. Değirmenci, "Biz 'Parkinson son değildir' diyerek söze başlıyoruz. Bu bizim sloganımız. Neden son değildir? Biliyoruz ki nörodojeneratif hastalık olmasına rağmen bugün itibarıyla semptomları oral ve cihaz destekli tedavilerle birlikte tama yakın semptomatik iyileşme sağlanan bir hastalık. Bu nedenle umutsuzluğa kapılmadan doğru tanı ve tedavi yöntemleriyle hastalarımıza yaklaşmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki hasta ve hastalığa uygun tedavi prosedürleriyle hastalarımızın hayatın içinde aktif olarak kalmaya devam ettiği gibi kaliteli bir yaşam sürmeye ve semptomlarından arınmış bir şekilde hayata devam etmelerine olanak sağlamaktadır" diye konuştu.

'BEYİN PİLİYLE PARKİNSON HASTALIĞINDA BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ'

Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, "Beyin pili, cihaz destekli tedavilerden bir tanesidir. Halk arasında 'beyin pili' olarak bilinir ama asıl itibarıyla derin beyin stimülasyonu olarak geçer. Aslında hastalığa neden olan ve derinlerde yerleşmiş bölgelerde çekirdeklerin nöromodülasyonu esasına dayalı bir yöntemdir. Gerçekten uygun olan ve seçilmiş hastalarda Parkinson hastalığı ve tedavileriyle ilgili uzmanlaşmış hekimlerin ellerinde uygulandığında gayet başarılı sonuçlar elde edebildiğimiz bir tedavi şeklidir" dedi.

Prof. Dr. Değirmenci: Parkinson tedavilerle tama yakın iyileşme sağlanan bir hastalık

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Prof. Dr. Değirmenci: Parkinson tedavilerle tama yakın iyileşme sağlanan bir hastalık - Son Dakika Magazin


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