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Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2) - Son Dakika

Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2)

09.06.2021 16:06
Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2), System.String[]

SAVUNMA SANAYİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİLER Eskişehir Endüstri Fuarı'nın açılışını yapan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr.

SAVUNMA SANAYİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİLER

Eskişehir Endüstri Fuarı'nın açılışını yapan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir Organize Sanayi Odası'nın toplantı salonunda savunma sanayi temsilcileriyle bir araya geldi. Demir ve Büyükdede'nin yanı sıra toplantıya Vali Erol Ayyıldız ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş katıldı.

Burada sanayicilere seslenen Savunma Sanayi Başkanı Demir, Türkiye'nin, helikopterden insansız hava aracı ve zırhlı araçlara kadar birçok ihtiyacı yerli ve milli olarak üretebildiğini söyledi. Savunma sanayisinin tam bağımsız Türkiye olma hedefinden asla vazgeçmeyeceğini kaydeden Demir, "Bugün geldiğimiz noktada savunma sanayimiz söz konusu olduğunda gemilerimiz, helikopterlerimiz, zırhlı araçlarımız, insansız hava araçlarımız, silah sistemlerimiz, mühimmatlarımız, hassas mühimmatlarımız, bluetooth çalışmalarımız, elektronik harp çalışmalarımız gibi birçok ihtiyacımızı büyük oranda yerli ve milli temin ediyoruz. Onların içinde çok alt kıvrımlarda bizim önümüzü kapaması muhtemel detayları da gözden kaçırmadan siz sanayicilerimizle buluşup onları da yerlileştirmeyle ilgili adımlar atmak istiyoruz. Çünkü savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye olma hedefimizden vazgeçemeyiz. Burada genelde yerlilik oranlarıyla ilgili yüzdesel rakamlar çok popüler ve konuşuluyor ama biz burada toptancı rakam yerine özellikle stratejik ve teknoloji derinliği olan ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesine önem veriyoruz" dedi.'SUNDUĞUMUZ KREDİLER 300 MİLYON LİRAYA ULAŞTI'Türkiye ve savunma sanayi için 2002 yılının milat olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu: "2002'de malum proje sayılarımıza baktığımızda ve şimdiki proje sayılarımıza baktığımızda cirolara, hacimlere baktığımızda büyük değişimler görüyoruz. Bugün Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara rağmen örtülü-örtüsüz, açık ve gizli ambargolara rağmen kendi milli çıkarlarını geliştirmekte ve milli politikalarını hayata geçirmek üzere gereken harekatları yapmakta bir an olsun tereddüt göstermiyor ve burada da bize kimse engel olamıyor. Bu istiklal ve istikbalimiz için savunma sanayi dediğimizde bunun ne anlama geldiğini tekrar vurgulayan bir unsur. Savunma sanayisinde sürdürülebilir ve rekabetçi bir teknoloji tabanına oturmuş ve bunu korunmayı hedefleyen bir 'Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı' kurguladık. Program ile savunma, ana yurt güvenli, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının desteklenmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan yatırım ve ihracatlarının finansmanı için Türk lirası üzerinden kredi kullandırıyoruz. Program kapsamında geçen yıl 150 milyon liralık kredi tutarının tamamına yakını firmalar ve projelerin desteklenmesinde kullanıldı. Geçtiğimiz nisan ayında da bu yıl için 150 milyon liralık yeni bir çağrıya çıktık. Böylece sunduğumuz kredilerin büyüklüğü 300 milyon liraya ulaştı."BÜYÜKDEDE: ESKİŞEHİR OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN DE MERKEZİBakan Yardımcısı Büyükdede ise Eskişehir'in özellikle uçak endüstrisinde önemli yere sahip olduğunu belirterek, "Eskişehir'in özellikle uçak endüstrisi ve uçak motorlarıyla ilgili konularda yaptığı geliştirmeler hem TÜLOMSAŞ başta olmak üzere demir yolu sektörüyle ilgili şu anda Türkiye büyük bir gelişimin ve talebin arefesinde. Bu konuda Eskişehir'in çok gelişmesini temin etmek, URAYSİM kanalıyla da test merkezi haline gelebilmesi konusunda ciddi çalışmalarımız var. Eskişehir aynı zamanda otomotiv endüstrisinin merkezi durumunda" dedi. Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim'i hatırlatan Büyükdede, "İlk otomobillerin yapıldığı bir şehrimiz. Otomobil motorları üretimi bulunan bir şehrimiz. Türkiye adeta kabuk değiştiriyor. Eskiden 10-20 bin metrekare yerler talep edilirken, bugün 300-500 bin metrekare yerler talep edilmeye başlandı. Daha dünya çapında firmalarla entegre firmalar gelmeye başladı. Bu, Türkiye'de büyük bir değişim. O yüzden de sanayi alanlarımızı, sanayi karakterimizi değiştirmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız en önemli iş bu. Mikro işletmelerden orta büyüklüktekilere, ortaları da büyük işletmeler doğru ve dünya çapındaki firmalarla entegre olmuş firmalar doğru dönüştürmeye gayret ediyoruz. Eskişehir bu bakımdan uçak bakım merkezinin de yıllardır burada olması, burada yetişmiş çok nitelikli bir insan kaynağı bulunması, TEI'nin burada bulunması ve TEI gibi dünya çapında bir firmamızın bütün dünyaya hizmet veren bir yapısının olması, savunma sanayimizin içinde önemli yer edinmesi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.


Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2)
Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2)
Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2)
Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2)
Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2)
Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2)

Savunma Sanayi, Eskişehir, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2) - Son Dakika


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