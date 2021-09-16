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Prof. Dr. Demir: "Tarımda doğru sulama yapılmadığı için 25 milyar metreküp su israf oluyor" - Son Dakika

Prof. Dr. Demir: "Tarımda doğru sulama yapılmadığı için 25 milyar metreküp su israf oluyor"

16.09.2021 14:13

Prof. Dr. Demir: "Tarımda doğru sulama yapılmadığı için 25 milyar metreküp su israf oluyor" "Su fakiri ülkeyiz" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Demir: "Tarımda doğru sulama yapılmadığı için 25 milyar metreküp su israf oluyor"

"Su fakiri ülkeyiz"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, iklim değişikliğinin tarıma etkisine değinerek, "Tarımda doğru sulamayı yapamadığımız ve doğru sulamayı öğretemediğimiz, sulama mühendislerini harekete geçiremediğimiz için 25 milyar metreküp su israf oluyor. Şu anda 83 milyon insanın 1 buçuk yılda evde ve sanayide kullandığı sudan daha fazla suyu biz tarımda israf ediyoruz" dedi.

Samsun Tarım Fuarı'nda "İklim Değişikliğinin Türkiye'ye ve Tarıma Etkisi" başlıklı bir konferans veren Prof. Dr. Yusuf Demir önemli açıklamalarda bulundu. Son yıllarda iklim değişikliğinin dünyaya ve Türkiye'ye etkisi oldukça fazla artmaya başladığını belirten Prof. Dr. Demir, "Dünyada son 15 yıldır küresel iklimin etkilerini arttığını görüyoruz. Ülkemizde son birkaç yıldır artan bir trendle özellikle kuraklık, yağış ve bu yaz yaşadığımız orman yangınlarında daha fazla gördük. Tabii, bunların sonucu olarak tarımın doğrudan etkilendiğini, tarımsal üretimin doğrudan etkilendiğini, gıdada kalitelinin etkilendiğini görüyoruz. Sürecin kontrol altında olabilmesi için tarım camiasının bu konuda duyarlı ve bilinçli hale gelmesi lazım. Özellikle iklim değişiminin tarım üzerine etkilerine baktığımızda zaten gerek verimde düşüş gerek kalitede düşüş gerek tarımın ana girdisi olan su ve su kaynaklarında azalma olduğu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte gıda üretimimiz gıda tüketimimizi, kalitesini etkileyecektir" diye konuştu.

"Su fakiri ülkeyiz"

Özellikle su konusuna değinen Demir, "Kutuplarda buzulların erimesi, denizlerin yükselmesi sonucunda dünyada önümüzde 60 yıl yada 100 yıl içerisinde yaklaşık 1 metreye yakın deniz seviyesinde yükselme bekleniyor. Ülkemizde Samsun'un da içinde bulunduğu Bafra, Çarşamba Ovaları gibi birçok ovayı etkilemesi bekleniyor. Daha geçen hafta yayınlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre önümüzde 20-30 yıllık bir süreçte böyle devam ederse dünyada yaklaşık 250 bin kişinin iklim etkisiyle göç değiştirme riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Tabii, bu süreci biraz daha uzattığımızda 50 yıllık bir süreci aldığımızda bunun yaklaşık 750 milyon insana doğru gitmesi gibi bir risk var. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri arasında sulak alanlarımızın kaybolması, ormanlarımızın tükenmesi gibi etkileri var. İklim değişiminin en çok etkilediği konu su kaynaklarıdır. Dünyanın 4'te 3'ünün su olmasına rağmen su kaynaklarımızın büyük bir çoğunluğu tuzlu sudur. Tatlı su zaten dünyada var olan suyun yüzde 3'ü kadardır. Bunun bile çok büyük bir kısmı buzulların altında kullanılamaz haldedir. 8 buçuk milyar insan dünyada var olan suyun ancak 10 binde 3'ünü kullanıyor. Su kaynaklarımızın kıtlığı kadar su kaynaklarının dağılımı da çok önemlidir. Dünyada çok dengesiz bir dağılım var ülkemizde olduğu gibi. Tabii ülkemizde yanlış bir algı var. 'Su zengini ülke' olarak kabul ediyoruz. Yıllardır bize öyle anlattılar. Su fakiri ülkeyiz. Maalesef risk sınırında bir ülkeyiz. Hatta belli bölgelerimiz su fakirliğine girmiş durumda" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de tarımda 25 milyar metreküp israf oluyor"

Tarımda yanlış kullanımdan dolayı suyun israf olduğuna dikkat çeken Demir, "UNESCO'nun son rakamlarına göre dünyanın su kaynaklarında yaşanan kirlenme, çevreye etkisi gibi problemlerden dolayı günde 6 bin çocuk ölüyor. Dünyada 2,4 milyar insan sağlıksız sudan içiyor. Önümüzde 30-40 yıl içerisinde dünyanın yüzde 40'ının su kıtlığıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Türkiye'de 83 milyon insandan her biri tabakta 1 tane pirinç bıraksa toplam çöpe atılan 1 ton pirinç yapıyor. 1 kase pirinç üretmek için kullanılan su miktarı 3,5 tondur. Tarımda doğru sulamayı yapamadığımız ve doğru sulamayı öğretemediğimiz, sulama mühendislerini harekete geçiremediğimiz için 25 milyar metreküp israf oluyor. Şu anda 83 milyon insanın 1 buçuk yılda evde ve sanayide kullandığı sudan daha fazla suyu biz tarımda israf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Demir: Tarımda doğru sulama yapılmadığı için 25 milyar metreküp su israf oluyor
Prof. Dr. Demir: Tarımda doğru sulama yapılmadığı için 25 milyar metreküp su israf oluyor
Prof. Dr. Demir: Tarımda doğru sulama yapılmadığı için 25 milyar metreküp su israf oluyor
Prof. Dr. Demir: Tarımda doğru sulama yapılmadığı için 25 milyar metreküp su israf oluyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Ziraat Fakültesi, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Demir: 'Tarımda doğru sulama yapılmadığı için 25 milyar metreküp su israf oluyor' - Son Dakika


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