Prof. Dr. Demir: "Yağışların düzensiz olması endişe veriyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Demir: "Yağışların düzensiz olması endişe veriyor"

14.10.2022 09:47

Prof. Dr. Demir: "Yağışların düzensiz olması endişe veriyor" "Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan insanlarımızın önümüzdeki birkaç ay, çok ani değişimlere hazır olmaları gerekiyor"SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim...

Prof. Dr. Demir: "Yağışların düzensiz olması endişe veriyor"

"Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan insanlarımızın önümüzdeki birkaç ay, çok ani değişimlere hazır olmaları gerekiyor"

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Aldığımız yağışlar meteorolojik anlamda, sulak alanlar ve tarımsal anlamda umut verici yağışlardır. Fakat bu yağışların düzensiz olması, bundan sonraki süreçte de düzensiz devam edeceği anlamına geliyor ki bu biraz bizleri endişelendiriyor" dedi.

Samsun geneline eylül ayında metrekareye 115,8 kilogram, 12 Ekim itibarıyla ise metrekareye 40,6 kilogram yağış düştü. Yaşanan yağışların çevreye etkisi ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Yusuf Demir, yağışların Samsun'da bulunan su kaynakları açısından umut verici olduğunu fakat yağışların düzensiz olmasının endişe verdiğini belirterek, "Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan insanlarımızın önümüzdeki birkaç ay, çok ani değişimlere hazır olmaları gerekiyor" diye konuştu.

"İklim böyle devam ederse kar yağışı dengesizliği ve düzensizliği devam edecek gibi gözüküyor"

Prof. Dr. Demir, "Son yıllarda küresel iklimin etkisi hem dünyada hem de ülkemizde giderek artmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak hem ülkemizde ve bölgemizde son birkaç yılda maalesef yağış rejiminde ki değişim hem de iklim olaylarındaki değişim hepimizi doğrudan etkiliyor. Karadeniz Bölgesi özelinde ise yaz aylarının oldukça nemli ve çok sıcak geçmesi görülebiliyor. Bilindiği üzere de son yılların en sıcak yaz iklimini bu dönem geçirdik. Özellikle nemin yüksek olması bizleri daha çok etkilemiş oldu. Sonbahar dönemine girdiğimizde de deniz suyu sıcaklığının yüksek olması ve bununla birlikte gelen düzensiz yağış rejimi ile karşı karşıyayız. Bazen çok şiddetli uzun süren yağışlar alabiliyoruz. Bu yağış rejimi özellikle nemin denizden buharlaşmasının etkisiyle de böyle dengesiz devam etmesi beklediğimiz bir süreç olacak. Yağış rejimi değişkenliği yaşadığımız iklimsel yaşam düzenimizi, ani sıcaklık artışı ve düşüşlerini beraberinde getiriyor. Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan insanlarımızın önümüzdeki birkaç ay, çok ani değişimlere hazır olmaları gerekiyor. Aldığımız yağışlar meteorolojik anlamda da tarımsal anlamda da umut verici yağışlardır. Fakat bu yağışların düzensiz olması, bundan sonraki süreçte de düzensiz devam edeceği anlamına geliyor ki bu biraz bizleri endişelendiriyor" şeklinde konuştu.

"Asıl bizim beklediğimiz kış yağışlarıdır"

İklimin bu şekilde devam etmesi halinde kış yağışlarının da düzensiz olabileceğini ifade eden Yusuf Demir, "Sonbahar aylarına girdiğimizde deniz suyu seviyesinin normalin üzerinde devam etmesi kış ayı için biraz daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Bu kış döneminde iklim böyle devam ederse kar yağışı dengesizliği ve düzensizliği devam edecek gibi gözüküyor. Yağışlarımız öyle gözüküyor ki sonbaharda da düzensiz de olsa devam edecek. Bu en azından su kaynaklarımız açısında bir parça da olsa umut vericidir. Asıl bizim beklediğimiz kış yağışlarıdır. Deniz suyu seviyesinin yüksek olması bizi endişeye sevk ediyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki deniz suyu sıcaklığı ise ortalamanın üstünde seyrediyor. Bu hepimizin yaşam kalitesini etkiliyor. Halkımızın günlük hava değişimlerine hazır olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişiye adli kontrol Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişiye adli kontrol Samsun ekonomi haberi | Samsun'da 9 ayda 17 bin 940 konut satıldı Samsun ekonomi haberi | Samsun'da 9 ayda 17 bin 940 konut satıldı Samsun haberi: Havza'da KYK yurtlarında afet eğitimi verildi Samsun haberi: Havza'da KYK yurtlarında afet eğitimi verildi
Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz Bölgesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Demir: 'Yağışların düzensiz olması endişe veriyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı! Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylığını açıkladı
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:56 Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:33 Arkadaşını öldürüp kuyuya atan sanıktan maktulün kızına akılalmaz sözler: Baban başka kadınlarla görüşüyor, AİDS olabilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 14:20:36. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Demir: "Yağışların düzensiz olması endişe veriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement