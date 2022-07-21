PROF. DR. DEMİRHAN: BİR AY ÖNCEYE GÖRE YAKLAŞIK 30-40 KATIN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR - Son Dakika
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PROF. DR. DEMİRHAN: BİR AY ÖNCEYE GÖRE YAKLAŞIK 30-40 KATIN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR

21.07.2022 09:55
PROF. DR. DEMİRHAN: BİR AY ÖNCEYE GÖRE YAKLAŞIK 30-40 KATIN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR

KORONAVİRÜS vaka sayılarındaki artış, hatırlatma dozu ve eksik aşı konusunu gündeme getirdi.

KORONAVİRÜS vaka sayılarındaki artış, hatırlatma dozu ve eksik aşı konusunu gündeme getirdi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Toplumun tüm kesimlerini aşılamamız gerekiyor. Hastanemizde aşısızları çok fazla hasta olarak görüyoruz. Eksik doz aşılanmış olanlar da koronavirüse yakalanabiliyor. Aşılarını yaptırsınlar ki sonbahara rahat ve korunaklı bir şekilde girelim" dedi.   Demirhan,  bir ay önceye göre yaklaşık 30-40 katın üzerinde vaka sayısında artış olduğunu belirtti.

Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte vaka sayılarında da artış görülmeye başlandı. Koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından biri olan aşılar için de hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, koronavirüsle mücadelede hatırlatma dozunun ve maske kullanımının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir ay önceye göre yaklaşık 30-40 katın üzerinde vaka sayısında artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirhan, "Özellikle 50 yaşın üzerinde, kronik hastalığı olan kişilerin maskesini hemen hemen her ortamda takmalarını istiyoruz. Aşıları eksik olan kişilerin, mutlaka maskeyi takmalarını öneriyoruz. İstiyoruz ki başkalarına da hastalık bulaşmasın" dedi.

MUTLAKA HATIRLATICI DOZ AŞISI  Prof. Dr. Recep Demirhan, "Ülke olarak hastanelerimizde şu anda hiçbir problemimiz yok. Yoğun bakımlarda da doluluk yok. Şu anda koronavirüsle ilgili yoğun bakımda yatan hastamız yok. Mutlaka hatırlatıcı aşı dozlarımızı yapmalıyız, yaptırmalıyız. Elimizde fazla miktarda aşı da var. Bir önceki aşı dozlarımız hangi türdeyse o aşı dozlarıyla aşılanmaya devam edilebilir veya şu anda Turkovac aşısının da etkisi oldukça fazla, bu aşıyı da vatandaşlarımıza öneriyoruz. Tercih etmelerini istiyoruz çünkü, ülkemizde üretilen ve son dönemde oldukça geniş spektruma sahip bir aşı. Öteki dozların etkinliği azaldı. Etkinliği en fazla 5-6 ay sürüyor. O etkinliğin azalması nedeniyle, tekrar bir hatırlatıcı dozla araya girip bağışıklığımızı artırırsak, sonbahardan sonrası bizler için daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK AŞISIZLAR HASTALANIYOR Koronavirüsten en çok etkilenen grubun aşısızlar olduğunu belirten Prof. Dr. Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eksik doz aşılanmış olanlar da koronavirüse yakalanabiliyor çünkü, vücudunda onu koruyabilecek hiç antikor, asker yok. ya hastalığı geçirerek bağışıklanması söz konusu veya aşılanarak. En basit, en kolay, en pratik, en hasarsız yolu aşılanmak. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerini aşılamamız gerekiyor. Hastanemizde aşısızları çok fazla hasta olarak görüyoruz. Tam doz aşılı olanlar hastalığı geçirmiş olsa bile ayakta geçiriyorlar, çok basit geçiriyorlar. Bir gribal enfeksiyon gibi geçiriyorlar. Bunun için aşılanmak çok önemli."

TURKOVAC İKİNCİ SIRADA  En fazla yapılan aşının Biontech olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirhan, "Çünkü daha önceki dozları Biontech olan kişiler, aynı aşı ile devam ettiler. İkinci en fazla yapılan aşı şu anda Turkovac. Türk aşısı olduğu için ona karşı da ciddi bir güven, hassasiyet var. Turkovac da etkin bir aşı. Yan etkisini görmediğimiz bir aşı. Sınovac'a tercih biraz daha düşük. Bakan Bey'in açıklamasından sonra, bugüne kadar 20 bin civarında yapmış olduğumuz aşı var. Burası 00.00'a kadar devam ediyor. 10 ayrı odada aşılama hizmeti burada duruyor. Vatandaşlarımızı bir an önce yaz, tatil dönemi demeden aşılanmaya davet ediyoruz. Aşılarını yaptırsınlar ki sonbahara rahat ve korunaklı bir şekilde girelim" dedi.

"HERKESİN AŞI OLMAYA DEVAM ETMESİ LAZIM" 4'ncü doz aşısını olmak için gelen Orhan Bayram, "Aşıdan sonra koronavirüs geçirdiğim için çok ağır atlatmadım. Hafif atlattım ama, hatırlatma aşımızı da olacağız. Korkuyoruz. Benim aynı zamanda kalp rahatsızlığım da var, ondan dolayı korkuyoruz. Çok fazla kalabalığa da girmemeye çalışıyoruz" dedi. 6'ncı kez aşı olan Ömer Baş ise, "Okul ve personel servisi kullanıyorum. İnsanlarla iç içeyim. Çok yakınımızdaki kişiler hastalığı ağır geçirdi ama, ben ufak bir şey hissetmedim. Hiçbir şekilde ters etki de görmedim. Niye aşı olmuyorsunuz? Bugüne kadar hepsini oldunuz, şimdi niye olmuyorsunuz? Her şeyde olduğu gibi aşılar konusunda da yine kargaşa açma peşindeler. Ama aşı oldukları için benim gibi dua edenler var. Herkesin devam etmesi lazım. En temiz şekilde hayatlarına devam edecekleri nokta bu" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------Aşı olmak için bekleyenlerden görüntüler-Aşı olanlardan görüntüler-Prof. Dr. Recep Demirhan röportajı-Aşı olanlardan görüntüler-Orhan Bayram röportajı-Ömer Baş röportajı


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Lütfü Kırdar, Koronavirüs, TURKOVAC, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PROF. DR. DEMİRHAN: BİR AY ÖNCEYE GÖRE YAKLAŞIK 30-40 KATIN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: PROF. DR. DEMİRHAN: BİR AY ÖNCEYE GÖRE YAKLAŞIK 30-40 KATIN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR - Son Dakika
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