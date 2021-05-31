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PROF. DR. DEMİRHAN SİGARA KULLANANIN KORONAVİRÜSE YAKALANMA ORANI 14 KAT DAHA FAZLA - Son Dakika

PROF. DR. DEMİRHAN SİGARA KULLANANIN KORONAVİRÜSE YAKALANMA ORANI 14 KAT DAHA FAZLA

31.05.2021 17:25

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde, tütün ürünü kullanımının sağlığa verdiği zararlar konusunda uyarılarda bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Recep Demirhan Şu anda biliyorsunuz korona dönemindeyiz.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde, tütün ürünü kullanımının sağlığa verdiği zararlar konusunda uyarılarda bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Recep Demirhan Şu anda biliyorsunuz korona dönemindeyiz. Sigara içiyorsa hastalığa yakalanma oranı bile 14 kat daha fazla. Onun için tütünü ve sigarayı mutlaka bırakmamız gerekiyor dedi.

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlığa verdiği zararlar konusunda insanları uyarmak, farkındalık yaratmak, bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildi. Tütün ürünlerinde en çok tercih edilen sigara ise birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Tütün kalp, damar hastalıkları başta olmak üzere çeşitli kanser, kronik akciğer hastalıkları ve çeşitli cilt hastalıkları gibi birçok sağlık problemlerine yol açarken, kullanıcıları da tütünü bırakmak istediklerini söylüyor. Konu ile ilgili DHA'ya açıklamalarda bulunan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Recep Demirhan, sigara ve tütünden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

SİGARADAN VE TÜTÜNDEN UZAK KALMAMIZ GEREKİYOR Kİ HAYATA SAĞLAM TUTUNALIM

Sigara ve tütünden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Recep Demirhan, Sigara ve tütün biliyorsunuz akciğer kanserinin, koah hastalığının, koroner kalp hastalığının en önemli sebeplerinden. Birçok idrar yolu tümörlerinin en önemli nedeni sigara ve tütün. İçinde 4 binden fazla zararlı madde olan bir keyif maddesi. İçindeki nikotinle de bir bağımlılık. Biz bu günde özellikle 31 Mayıslarda sigaradan ve tütünden uzak kalmamız gerekiyor ki hayata sağlam tutunalım. Yaşam sürelerimizi uzatalım. Kanser olmayalım. Bununla ilgili uyarılar da, farkındalık yaratmak adına toplantılar yapıyoruz. Vatandaşlara bu uyarıları yapıyoruz ki sigaradan uzak dursunlar. Bütün amacımız sigaradan ve tütünden uzak durmak. Uzak duramıyorsak, başlamışsak da mutlaka sigarayı ve tütünü bırakmamız gerekiyor ki toplum sağlıklı olsun. Şu anda biliyorsunuz korona dönemindeyiz. Sigara içiyorsa hastalığa yakalanma oranı bile 14 kat daha fazla. Onun için tütünü ve sigarayı mutlaka bırakmamız gerekiyor şeklinde konuştu.

İNŞALLAH BIRAKACAĞIM ÇOK İSTİYORUM BIRAKMAYI

Yıllardır sigara içtiğini söyleyen Zeynep Çetinkaya, 20 yıldan fazladır sigara içiyorum. Bırakmayı çok denedim ama başarısız oldum. Ama artık bugün 31 Mayıs Tütünsüz Günü'ymüş. ve ben tütünü bırakmaya karar verdim. Umarım başarırım. Hastanenin de desteği ile birlikte. Şimdi hocalardan öğreneceğim, ne yapmam gerektiğini. İnşallah bırakacağım. Çok istiyorum bırakmayı dedi.

KURTULACAĞIZ İNŞALLAH

Nurbani Karaoğlu ise, 30 yıldan fazladır herhalde sigara içiyorum. Bir hastalık geçirip 3 sene bırakmıştım ama tekrar başladım. Günde bir paketten fazla içiyorum. Şimdi bu standı görünce gelip bilgi almak istedim. Bırakmak istiyorum. Birazdan arayıp randevu alacağım. Kurtulacağız inşallah diye konuştu.

PROF. DR. DEMİRHAN SİGARA KULLANANIN KORONAVİRÜSE YAKALANMA ORANI 14 KAT DAHA FAZLA
PROF. DR. DEMİRHAN SİGARA KULLANANIN KORONAVİRÜSE YAKALANMA ORANI 14 KAT DAHA FAZLA
PROF. DR. DEMİRHAN SİGARA KULLANANIN KORONAVİRÜSE YAKALANMA ORANI 14 KAT DAHA FAZLA
PROF. DR. DEMİRHAN SİGARA KULLANANIN KORONAVİRÜSE YAKALANMA ORANI 14 KAT DAHA FAZLA

Sigara, Mayıs, Tütün, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. DEMİRHAN SİGARA KULLANANIN KORONAVİRÜSE YAKALANMA ORANI 14 KAT DAHA FAZLA - Son Dakika


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