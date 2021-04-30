Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti - Son Dakika

Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti

30.04.2021 00:29
Prof. Dr. Derya Unutmaz,

ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz katıldığı canlı yayında, "Amerika'da yapılan araştırmada BioNTech ve Moderna aşısı olanların yüzde 90'ına virüs bulaşmadığı ve başkasına virüsü bulaştırmadığı ispatlandı. Ben artık maske takmıyorum." dedi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da Unutmaz'a, "Aşıların bulaşıcılığı bu denli kaldıracağına inanmıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Habertürk kanalında yayınlanan Nedir, Ne Değildir? programında aşıların virüse etkisi konuşuldu. ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Moderna aşısı olduğunu belirterek maske takmadığını söyledi. Unutmaz'ın bu sözlerine karşı çıkan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Aşıların bulaşıcılığı bu denli kaldıracağına inanmıyorum" dedi.

"ARTIK MASKE TAKMIYORUM"

Prof. Dr. Unutmaz, Moderna aşısı olduğunu belirterek, "Amerika'da yapılan araştırmada BioNTech ve Moderna aşısı olanların yüzde 90'ına virüs bulaşmadığı ve başkasına virüsü bulaştırmadığı ispatlandı. Ben artık maske takmıyorum. Anneme de sarılacağım gelince. İsrail bunun sayesinde aştı süreci. 'Aşı olduk korumaya devam edeceğiz' korkusuna gerek yok. Etkinlik açısından Sinovac aşısı olanların maske takmaları daha iyi olabilir." dedi.

Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum' dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti
Prof. Dr. Derya Unutmaz

CEYHAN'DAN KORUMA VURGUSU

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu sözlere katılmadığını belirterek aşıdan sonra da korumaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ceyhan, "Klinik çalışmaları ile laboratuvar çalışmaları farklıdır. Türkiye'de bu oranlara ulaşamıyoruz. İsrail'de yetişkinlerin yüzde 80'i aşılandı. Tedbirler yeni yeni kaldırılıyor. Aşıların bulaşıcılığı bu denli kaldıracağına inanmıyorum." yanıtını verdi.

"ŞİLİ'DE SINOVAC KULLANILDI, VAKA SAYISI DÜŞMEDİ"

Prof. Dr. Unutmaz daha sonra, "Moderna ve BioNTech için söylediklerim hem klinik hem labarotuvar çalışmalarıdır. Sinovac aşısıyla virüsü kapma endişemiz var. Şili nüfusunun yüzde 50'sini Sinovac ile aşıladı ama vaka sayısı düşmedi. Sadece ölüm oranlarında azalma oldu. Yani yine hasta olabiliyorsunuz. BioNTech ve Moderna'da 2. dozdan sonra yüzde 90 oranında koruma sağlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Derya Unutmaz, Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti
Prof. Dr. Derya Unutmaz, Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum' dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti - Son Dakika


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