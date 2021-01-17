Prof. Dr. Dinçer: "Hamsinin geleceği için alınacak en güzel tedbir, avcılığının bir yıl yasaklanmasıdır" - Son Dakika

Prof. Dr. Dinçer: "Hamsinin geleceği için alınacak en güzel tedbir, avcılığının bir yıl yasaklanmasıdır"

17.01.2021 11:11
Prof. Dr. Dinçer:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, "Hamsi bir yıl avlanmazsa genç bireyler hızlı büyür, stoklar kolayca kendini toparlar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, "Hamsi bir yıl avlanmazsa genç bireyler hızlı büyür, stoklar kolayca kendini toparlar." dedi.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimetrenin altındaki bireylerin oranında artış olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca ilk etapta 8-18 Ocak tarihleri arasında 10 gün uygulanacağı duyurulan hamsi avcılığının durdurulması kararının 28 Ocak'a kadar uzatılmasını olumlu bulduğunu söyledi.

Av yasağının ilerleyen günlerde yine tekrarlanabileceğini düşündüğünü ifade eden Dinçer, "Alınan karar olumlu ama bu, '10 gün, 20 gün sonra hamsi daha büyüyecek biz bunu avlayabilecek duruma geleceğiz' demek değil. Bence 'bu yılı gözden çıkaralım' demektir, böyle anlaşılmalı. Hamsi avının 10-20 gün süreyle yasaklanması av için yeterli boyuta ulaşması anlamına gelmiyor çünkü hamsi o kadar hızla büyüyen tür değil. Bu tedbir, deniz suyu sıcaklığının da düşmesi ile bizim karasularımıza yaşanabilecek göçler sayesinde daha iri hamsi bulma ihtimalini ortaya çıkarıyor ayrıca stokların gözlemlenmesi açısından da önemli." diye konuştu.

Dinçer, hamsinin yaklaşık 3 yaşına ulaşabilen tür olduğunu belirterek, "Hamsinin yasal avlanabilir boyu 9 santimetre. Boyu 6-7 santimetre olan hamsi yılda ortalama 3 santimetre büyür. 8 santimetre olan daha da az büyür. Bunu da 12'ye böldüğünüz zaman, ayda 2-2,5 milimetre yapar." ifadesini kullandı.

"Bir yıllık av yasağının uygulanması gerekliliği giderek kaçınılmaz hal aldı"

Hamsi avının bir yıl süreyle yasaklanması gerektiğine ilişkin fikrini son yıllarda çeşitli mecralarda dile getirmeye çalıştığının altını çizen Dinçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Hamsinin geleceği için alınacak en güzel tedbir, avcılığının bir yıl yasaklanmasıdır. Hamsi bir yıl avlanmazsa genç bireyler hızlı büyür, stoklar kolayca kendini toparlar. Bir yıllık av yasağının uygulanması gerekliliği giderek kaçınılmaz hal aldı. Hamsinin küçük avlanmaması gerekiyor ayrıca günümüz iklim şartları da hamside avlanabilecek sürüler oluşturmasına izin vermiyor."

Dinçer, kimsenin yaşanan durumdan memnun olmadığını dile getirerek, "Yazık, günah, bu kadar güzel ve değerli bir balığımızı kaybedebiliriz. Hamsi hem ekonomik hem de sosyolojik olarak önemli bir tür. Adeta toplumla içselleşmiş bir balık türü ki kültürümüzün hemen her yerinde var. Bu konuda herkese görev düşüyor, hamsiyi koruyalım, bitirmeyelim yoksa ilerleyen dönemlerde hiç de göremeyebiliriz." ifadesini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ahmet Cemal, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Dinçer: 'Hamsinin geleceği için alınacak en güzel tedbir, avcılığının bir yıl yasaklanmasıdır' - Son Dakika


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