Prof. Dr. Dinçer: "Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil" - Son Dakika

Prof. Dr. Dinçer: "Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil"

13.12.2020 11:35

Prof. Dr. Dinçer: "Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil" Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.

Prof. Dr. Dinçer: "Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer:

"Aşırı avcılık konusunda bütün suçu balıkçılara atmayalım; Yunuslarda biraz aşırı avcılık yapıyor diye düşünüyorum"

TRABZON - Karadeniz'de bu sezon palamut avının beklenenden erken bitmesi ve az çıkması endişelere neden olurken uzmanlar, bunun normal olduğunu bu balığın uzun bir süre yok olma tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, halk arasında palamudun "Bir sene oluyor, bir sene olmuyor " söylentisinin tıpkı diğer meyve çeşitlerinde olduğu gibi konuşulduğunu belirterek palamudun az çıkmasının endişe verici bir durum olmadığını söyledi. Dinçer, aşırı avcılık konusunda balıkçılara yüklenmemek gerektiğini de belirterek Yunuslar'ın da aşırı avcılık yaptığına dikkat çekti.

Dinçer, "Bu sene palamut çok olmadı. Halk arasında 'palamut bir sene oluyor bir sene olmuyor' sözü meşhur. Tıpkı meyve türlerinde olduğu gibi bu şekilde değerlendiriliyor. Uzun dönemde palamut için nesil tehlikesi söz konusu değil. Henüz o sınırlarda değiliz ancak yeterince bol çıkmamıştı. Bu endişe verici bir şey değil. Palamutun zaman zaman böyle nadasa kalır gibi bir dönemi var. Önümüzdeki sene daha çok olabilir. Genel olarak bu tür balıkların besin zinciri özelliği itibariyle birbirleriyle de alakaları vardır. Hamsi yoksa onunla beslenen zincirin üst halkasındaki canlı da yeterince beslenememiş olur. Şahsen yunusların bolluğunu çıplak gözle gözledim. Gerçekten son yıllarda yunusların sayısal olarak artışlarında bir gözlem var. Daha çok hamsiyi tüketiyor; bensin zincirindeki balıkları daha çok tüketiyor. Bunun da etkisi olduğu kanaatindeyim. Yani aşırı avcılık diye bütün suçu balıkçılara atmayalım. Yunuslar da biraz aşırı avcılık yapıyor diye düşünüyorum" dedi.

Son yıllarda Karadeniz'de balık türlerinde ciddi bir azalma olduğunu da vurgulayan Dinçer, "Eskiye göre gerçekten balık türlerimiz azaldı. Son 15 yıldır tezgahlarda gördüğümüz Karadeniz'de sayabilecek olduğumuz balık türü 3-5'i geçememektedir. Örneğin Kalkan'ı göremiyoruz, İzmarit'i göremiyoruz, Lüfer'in büyük türlerini göremiyoruz. Dip balıklarından Kalkan, barbun çok az çıkıyor. Şu anda Karadeniz'de halen bulunabilen mezgit ve istavrit hamsi dışında balığımız yok. Uskumru, Tirsimiz bayağı azaldı. Hem tür hem de miktar bakımından balıklarımız azaldı diyebiliriz" diye konuştu.

Prof. Dr. Dinçer: Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil
Prof. Dr. Dinçer: Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil
Prof. Dr. Dinçer: Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil
Prof. Dr. Dinçer: Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz, Yunuslar, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Dinçer: 'Palamut avının bu yıl erken bitmesi ve az çıkması endişe verici bir durum değil' - Son Dakika


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