Prof.Dr.Dodurka: Her geçen yıl eğitimde güçleniyoruz - Son Dakika

Prof.Dr.Dodurka: Her geçen yıl eğitimde güçleniyoruz

İstanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 eğitim yılına beş yeni bölüm ve bir yeni program ile devam edeceğini duyurdu.

Prof.Dr.Dodurka: Her geçen yıl eğitimde güçleniyoruz, System.String[]
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 eğitim yılına beş yeni bölüm ve bir yeni program ile devam edeceğini duyurdu. Üniversitenin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne Psikoloji(İngilizce) ve Havacılık Yönetimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Spor Bilimleri Fakültesi'ne Egzersiz ve Spor Bilimleri ile Engelliler için Egzersiz ve Spor Bilimi olmak üzere beş yeni bölüm, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü'ne ise Evde Hasta Bakım Programı olmak üzere bir yeni program eklendi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, 2020-2021 eğitim yılında açılan yeni bölümler hakkında bilgi verdi.

Prof.Dr.Dodurka "Kuruluşumuzdan bugüne her yıl programlarımızı, bölümlerimizi, fakültelerimizi arttırarak yolumuza devam ediyoruz. Yeni eğitim yılında da İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemize Psikoloji(İngilizce) ve Havacılık Yönetimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Spor Bilimleri Fakültesi'ne Egzersiz ve Spor Bilimleri ile Engelliler için Egzersiz ve Spor Bilimi olmak üzere beş yeni bölüm, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü'ne ise Evde Hasta Bakım Programı olmak üzere bir yeni program ekledik. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Yüksekokulumuz artık Fakülteye dönüştürdük. Bundan sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak eğitime devam edilecektir." dedi.

"DONANIMLI MEZUNLAR YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Prof.Dr.H.Tamer Dodurka şunları söyledi:

"Havacılık Yönetimi bölümümüzün 4 yıllık lisans eğitimi sonunda, havayoluyla ulaştırmadaki artan talebe dönük hazırlanmış, sektördeki nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı karşılama hedefi bulunan, kaliteden finansmana, operasyondan uçuş ve yer hizmetleri emniyetine kadar geniş bir yelpazede donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Psikoloji İngilizce bölümümüzün 4 yıllık lisans eğitimi sonunda öğrencilerimizi, yüzde 100 İngilizce dilinde ve kapsamlı eğitim ile çağı yakalamış, uluslararası tanınırlık ve kabulü olan, dünya literatürünü aktif biçimde takip edebilen nitelikli psikologlar olarak yetiştirmiş olacağız.

Dünyada ve ülkemizde beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının giderek artmasıyla Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin ve dolayısıyla diyetisyenlerin önemi de günden güne artmaktadır. Üniversitemizin bu yıl eğitime yeni açılan bölümlerinden biri olan Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzün 4 yıllık lisans eğitimi sonunda koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığı gibi birçok alanda, bilimsel çalışmaları yürütecek Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen yetiştireceğiz."

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, "Ülkemizdeki spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında biri olarak Spor Bilimleri Fakültemize eklediğimiz iki yeni bölümle ise engelli bireylerimizin beden eğitimi ve daha sonra herhangi bir spor branşında sevk-idare ve yönetimi süreçlerini bireysel farklılıkları dikkate alarak planlayabilen egzersiz uzmanları yetişmiş olacak." dedi ve ekledi:

"2 yıllık eğitim süresini kapsayan "Evde Hasta Bakım" programımızla da özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen, topluma hizmet veren eğitimli sağlık personelleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Son olarak ise kuruluşumuzdan bugüne kadar Sağlık Bilimleri Yüksekokulu olan birimimiz, 2020-2021 eğitim yılı itibari ile Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak eğitime devam edecektir. Fakültemizin Dekan Vekili ise alanında uzman akademisyenimiz Prof.Dr.Nedime Köşgeroğlu olmuştur"


- İstanbul
Tamer Dodurka, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof.Dr.Dodurka: Her geçen yıl eğitimde güçleniyoruz - Son Dakika
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