İZMİR Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez - Son Dakika

İZMİR Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez

09.03.2021 11:32

Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemezİZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna Yanardağı'nda son bir haftada yaşanan patlamaların ardından yayılan kül bulutlarının çevresindeki ülkeleri tehdit edip etmeyeceği tartışmasına nokta koydu. Prof. Dr. Yaşar, Etna Yanardağı'nın bulunduğu bölgenin kül altında olduğunu ancak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit etmediğini söyledi.

Avrupa'da aktif en büyük volkanik patlamalarının yaşandığı Etna Yanardağı, bölgesi için zaman zaman tehdit oluşturuyor. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda yaşanan patlamalardan dolayı çevreye kül bulutları dağıldı. Son bir haftada 7 kez püsküren volkanik patlamaların Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri de etkileyip etkilemeyeceği tartışma konusu oldu. Etna Yanardağı'nın bulunduğu Sicilya Adası ve çevresinde yaşayan halk, gökyüzüne dağılan kül bulutlarından korunmak için maske takarken; bir kısım bilim adamı çevredeki ülkelerin etkilenmeyeceğini iddia etti.

'BİZİ ANCAK ÇOK BÜYÜK PATLAMA ETKİLER'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar da Etna Yanardağı'ndan yayılan kül bulutlarının Türkiye'nin Akdeniz kıyıları için şimdilik bir tehlike oluşturmadığının altını çizerek, şu açıklamayı yaptı

'Dünyada 120 civarında aktif volkan var. Bunların içinde en canlısı ise sürekli patlayan İtalya'daki Etna Yanardağı'dır. Şimdiki patlama, çok büyük değil. Son bir haftada 7 kez püskürdü. Türkiye'nin yanı sıra Akdeniz'e kıyısı olan diğer ülkeleri ancak çok büyük bir volkanik patlama olduğunda olumsuz etkileyebilir. Volkanik küllerin Akdeniz'e doğru ilerlemesinden şimdilik kaygılanmamıza gerek yok. Çünkü bu şekilde sülfür dioksit rüzgarın etkisiyle bize doğru gelir. Onun da çok etkili olduğunu sanmıyorum.'

'YAĞMUR YOK KORKMAYIN'

Prof. Dr. Yaşar, Etna Yanardağı'ndan havaya dağılan kül bulutlarının Güney illerimizi yağmur yağmadığı sürece tehdit etmediğinin altını çizdi. Prof.Dr. Yaşar, 'Akdeniz kıyısındaki Güney illerimizden bulutlar geçiyor. Ancak şiddetli yağmur yoksa herhangi bir sorun olmaz. Yağış olursa, havadaki sülfürün de yoğunluğuna göre bitkileri öldürebilir. Meteorolojiye göre Akdeniz'de şimdilik böyle bir yağış yok' dedi.

Prof. Dr. Yaşar, Sicilya Adası'ndan dağılan sülfür (volkanik kül) taşıyan bulutların Antalya'yı geçip Adana'ya doğru gittiğini kaydederekk, Bulutlar Adana ve Mersin'e doğru ilerleyecek. Bu sürede etkisi de azalacak. Bu haliyle de çok etkili değil. Mesela Filipinler'de 1992'da patlayan Pinatubo Yanardağı gibi değil yaşananlar. Son 130 yılın en büyük patlamasıydı. Etna'daki küçük patlama. Son zamanlarda çok fazla doğal afet yaşadığımız için heyecanlanıp, kaygılanıyoruz. Oysa rahat olmalıyız. Çünkü Etna'nın yakınlarında değiliz. Ayrıca Etna'nın bulunduğu bölge şu anda kül altında. Sokağa çıkamazsınız, pencere açamazsınız mutlaka maske takmalısınız. Kaldı ki volkan küllerinin buraya gelmesi mümkün değil. Kimse tedirgin olmasın ifadelerini kullandı.

İZMİR Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez
İZMİR Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez
İZMİR Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez
İZMİR Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez
İZMİR Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez
İZMİR Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez

Doğan Yaşar, Sicilya, Türkiye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Prof. Dr. Doğan Yaşar Etna Yanardağı Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını tehdit edemez - Son Dakika


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