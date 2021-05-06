PROF. DR. DOĞAN YAŞAR, VAKALARIN NİSAN AYINDA ARTMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

PROF. DR. DOĞAN YAŞAR, VAKALARIN NİSAN AYINDA ARTMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI

06.05.2021 09:56

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, önlemlere rağmen covid 19 vakalarının nisan ayında zirve yapmasının nedenini spor polenlerle toz taşınımına bağladı.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, önlemlere rağmen covid 19 vakalarının nisan ayında zirve yapmasının nedenini spor polenlerle toz taşınımına bağladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün konuyla ilgili yaptığı araştırmaya da değinen Yaşar, spor polenlerin bağışıklığı düşürmesi sonucu, tozlu havada ise virüsün daha uzun süre askıda kalması gerekçeleriyle vakalarda artışların gerçekleştiğini kaydetti.

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkiliyor. Yaşanan vaka artışları ve ölümler nedeniyle dünya genelinde çeşitli önlemler alınıyor. Türkiye'de de bu nedenle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren tam kapanmaya gidildi. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmada muafiyet dışında kalanlar, sokağa çıkamayacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, Oşinograf, Prof. Dr. Doğan Yaşar, nisan ayında ülkede vakaların oldukça artmasının nedenleriyle ilgili bilgi vererek, "Geçen yılda çöl tozları ve spor polenler hakkında uyarmıştık. Çok etkin olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştik. Bu yıl da nisan ayına geldiğimizde, mart sonu itibariyle baharla birlikte spor polenler arttı. Çöl tozları da bu ay oldukça arttı. Bir an da tekrar vakaların pik yaptığını gördük" dedi.

Vakaların nisan ilk 3 haftası pik yaptığını belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, geçen yılda olduğu gibi bu sene de 22 nisandan sonra vakalarda azalmanın gerçekleştiğini hazırladığı grafik üzerinde gösterdi. Her iki yılda da benzerlik gösteren vaka artışı ve düşüş zamanlarının nedeninin spor polenleri ve Sahra'dan gelen çöl tozları olduğunu belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı çalışmalarda da bu konunun ortaya koyulduğu ifade edip, "DSÖ'nün çalışmasında, spor polenlerin vücut direncini düşürmesiyle bedenin bir anda covid'in saldırganlığına açık hale geldiği ortaya konuldu. Bir ikinci neden ise Sahra'dan gelen çöl tozlarının etkisi. Bu konu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Sanki Sahra'dan virüs geliyormuş gibi algılanıyor. Anlatmak istediğimiz bu değil. Sahra'dan gelen çöl tozları dediğimiz kil mineralleri yani tabakalı silikatlar, bulundukları ortamı daha yoğun hale getiriyorlar. Örneğin tozlu dönemlerde hapşırma anında bulaş, havada askıda 3 saatte kadar uzun bir süre kalabiliyor. DSÖ'nün yaptığı çalışmalarda bu durumlar ortaya konuluyor. Bu nedenle nisan ayında hastalık, vaka sayısı tavan yapıyor. Bu yıl da şunu söylüyoruz. Çöl tozları geldiği ve spor polenlerin yoğunlaştığı dönemde ya partikül tutucu maske ya da çift maske takacağız. Nisandan sonra mayıs ve haziranla birlikte vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz" dedi.

Tam kapanma önceki dönemde de ciddi önlemlerin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Ancak önlemlere rağmen vakalar pik yaptı. Bunun nedeni bu durumdur. Bu dönem Sahra çöl tozları ve spor polenler o kadar çok yoğunlaştı ki havada vakalar arttı. Bunun nedeni atmosferik şartlar" dedi.

PROF. DR. DOĞAN YAŞAR, VAKALARIN NİSAN AYINDA ARTMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI
PROF. DR. DOĞAN YAŞAR, VAKALARIN NİSAN AYINDA ARTMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI
PROF. DR. DOĞAN YAŞAR, VAKALARIN NİSAN AYINDA ARTMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI
PROF. DR. DOĞAN YAŞAR, VAKALARIN NİSAN AYINDA ARTMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Doğan Yaşar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. DOĞAN YAŞAR, VAKALARIN NİSAN AYINDA ARTMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI - Son Dakika


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