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Prof. Dr. Döndüren: "İslam İktisadi ve Finans köklü bir geçmişe dayanır" - Son Dakika

Prof. Dr. Döndüren: "İslam İktisadi ve Finans köklü bir geçmişe dayanır"

20.09.2021 16:40
Prof. Dr. Döndüren:

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren, "Son yüzyılda iktisat ve finans dünyasında bir alternatif olarak ortaya çıkan İslam İktisadı ve Finans hareketi, mevcut düzenin yetersizliğinin bir dışa vurumu olarak köklü bir geçmişin yeniden dirilişidir" dedi.

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren, İslam iktisadi ve finans alanına yönelik açıklamalarda bulundu. İslam iktisadı ve finansının köklü bir geçmişe dayandığını hatırlatan Prof. Dr. Hamdi Döndüren, "Geleneksel yahut ana akım Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi henüz 18. yüzyılda şekillenmeye başlarken, İslam'ın kaideleriyle kurulmuş devasa bir iktisadi bilgi ve uygulama donanımı hep vardı. İş bölümü, para ve iş ortaklıkları konularında Avrupa'nın devşirdiği iktisadi ve finansal uygulamalar İslam'ın Batı'ya olan bir armağanıdır" dedi.

"KTO Karatay Üniversitesi İslam iktisadı ve finans eğitimi veren ilk üniversitedir"

İslam iktisadı ve finans alanında alınan eğitimlerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Döndüren, "Türkiye 1980'li yılların başında özel finans kurumları ve İslami prensiplere uygun bankacılıkla tanıştı. Ancak bugün hala insan kaynağı ve bunun sürdürülebilir kılınması hususunda yetersizlikler kendini göstermektedir. Bilindiği üzere katılım finansın toplam bankacılık içindeki payının 2025 yılı itibariyle yüzde 15'ler seviyesine çıkarılması ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi ile ülkemizin katılım finansı alanında dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alması hedeflenmektedir. Dolayısıyla İslam iktisadı ve finansı alanında alınan eğitimler çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

"Dünya çapında gelişen İslami finansal teknolojiler mevcut"

Dünya çapında gelişen İslami finansal teknolojilerin altını çizen Döndüren, "Bugün küresel finansın genel eğilimi teknoloji ile birleşen finansal girişimlerdir. Fintech olarak kavramsallaşan bu alan finans ve bankacılık sektörünün hantal yapısına karşı çevik ve çözüm odaklı tekliflerin nispeten küçük ancak etki itibariyle büyük işlerin çıktığı bir sektör haline gelmiştir. İslam iktisadı ve finansının gelişmesi adına katılım bankalarına ek olarak finansal aracı şirketler ile yapılabilecek birçok yenilik İslami Fintech kapsamında değerlendirilebilir. Ödeme sistemleri, yapay zeka, robot danışmanlık, akıllı sohbet robotları, blok zinciri, kitlesel fonlama ve alternatif finansman yöntemleri konularında dünya çapında gelişen İslami finansal teknolojiler mevcuttur" ifadelerine yer verdi.

"İslam iktisadı toplum odaklı gelişmenin anahtarıdır"

Kar odağı olmayan projelerin önemine vurgu yapan Döndüren, "Zekat ve karz-ı hasen, İslam iktisadı içerisinde oldukça önemlidir. Zira bu araçlar toplumsal adaletin, sürdürülebilir kalkınmanın ve faizsizliğin ön şartlarıdır. Zekat ile sağlanan adil gelir ve servet dağılımı, toplumun tabanındaki iktisadi yaraları tedavi etmektedir. Karz-ı hasen ise ihtiyaç sahibi olan insanların faiz temelli banka kredilerine başvurmalarını engellemektedir. İslam iktisadı, toplum odaklı gelişmenin anahtarıdır" dedi.

İslami finansal okur yazarlığın gelişmesinin, sunulan seçeneklere doğru ulaşım açısından önemini aktaran Döndüren, "Eğitim düzeyi ne olursa olsun katılım bankaları ve benzeri kuruluşların bayraklarını ileriye taşımaları, faiz ve kar payı arasındaki ayrımın açık bir şekilde içselleştirilmiş olmasına bağlıdır. KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü gerek basılı ve görsel medya üzerinden gerekse de düzenlediği konferans ve seminerlerle İslami finansal okur yazarlığın daha çok tabana yayılması için önemli çalışmalara imza atmaktadır" şeklinde konuştu. - KONYA

Prof. Dr. Döndüren: İslam İktisadi ve Finans köklü bir geçmişe dayanır

Karatay Üniversitesi, Türkiye, Finans, İslam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Döndüren: 'İslam İktisadi ve Finans köklü bir geçmişe dayanır' - Son Dakika Ekonomi


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