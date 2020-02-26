Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak - Son Dakika

Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adı, doğduğu semt olan Hereke'de kültür merkezinde yaşatılıyor.

Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adı, doğduğu semt olan Hereke'de kültür merkezinde yaşatılıyor.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamada, ekim ayı meclis toplantısında alınan kararla Hereke Kültür Merkezi'nin isminin, "Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesinin oy birliğiyle kabul edildiği anımsatıldı.

Ayasofya Müzesi ve kültür varlıkları hususunda önemli çalışmalara imza atan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun'un adının doğduğu semtte bulunan Hereke Kültür Merkezi'ne verildiği belirtilerek, yeni tabelası takılan merkezde, bakım çalışması da yapıldığı aktarıldı.

Hereke bölgesinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren kültür merkezinin salon kısmının duvarlarının boyandığı, eski aydınlatmaların yenileriyle değiştirildiği bildirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, 20 Ağustos 2019'da Kocaeli'nin Körfez ilçesinde defnedilmişti.

Haluk Dursun, Hereke, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 bin rezervasyon yapılan uzay turizmi için biletler tekrar satışa çıkıyor
Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:24:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]