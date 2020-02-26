Prof. Dr. Dursun'un adı Hereke'de yaşatılıyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Dursun'un adı Hereke'de yaşatılıyor

6 saat önce

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adının Hereke'de yaşatılıyor.

Prof. Dr. Dursun'un adı Hereke'de yaşatılıyor, System.String[]

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adının Hereke'de yaşatılıyor.


Ayasofya ve kültür varlıklarımız hususunda önemli çalışmalara imza atan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiş ve herkesi yasa boğmuştu. Körfezli olan ve Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi, Hereke'de kültür merkezine verildi. Yeni tabela değişikliğine gidilen Kültür Merkezi'nin iç tefrişatında da değişiklikler yapıldı. Körfez halkına, Hereke bölgesinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren kültür merkezinin salon kısmının duvarları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince boyandı, eski aydınlatmalar yenileriyle değiştirildi. - KOCAELİ

Haluk Dursun, Hereke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
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