Prof. Dr. Dursun'un kaza yaptığı alandan alınan toprak Kocaeli'deki mezarına bırakıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un anısına yaptırılan hatıra anıtından alınan toprak, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mezarına bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevlilerince Erciş'teki hatıra anıtından alınan toprak, Dursun'un mezarının bulunduğu Hereke'ye getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi. Çakmak, araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman ve diğer ilgililer, Dursun'un mezarına getirilen toprağı döktü.

Mezarlıkta Dursun anısına da bir çınar fidanı dikildi.

"Haluk hoca, bir ilim adamıydı, fikir adamıydı, aksiyon adamıydı"

Çakmak, AA muhabirine, Dursun'un hem çalışmalarıyla hem de kalemiyle ülkeye katkı sağladığını söyledi.

Dursun'un kitaplarını okuduğunu, televizyon programlarını takip ettiğini ifade eden Çakmak, "Kendisi İstanbul aşığıydı. Şansı da yaver gitmiş ki İstanbul'da saraylarda görev yaptı, son olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı yaptı. Haluk hoca, bir ilim adamıydı, fikir adamıydı, aksiyon adamıydı. Allah nasip etti, bildiği güzellikleri hizmete dönüştürme imkanı da buldu. Ne mutlu, Haluk hoca, görevi başındayken, hizmet aşkıyla seyahatteyken vefat etti. Haluk hocayı gençlere aktarmamız lazım. Haluk Dursun hoca gençlerimize gösterebileceğimiz değerli bir rol modeldi." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun, geçen yıl Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programın ardından Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın Erciş ilçesine bağlı Bayraklı Mahallesi'nde devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, kazada 3 kişi de yaralanmıştı.