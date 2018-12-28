Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Duygun Erol Barkana'ya Tüba-Gebip Ödülü

Prof. Dr. Duygun Erol Barkana'ya Tüba-Gebip Ödülü

25 dakika önce

YEDİTEPE Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödülüne, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında değer görüldü.

Prof. Dr. Duygun Erol Barkana'ya Tüba-Gebip Ödülü, System.String[]
YEDİTEPE Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödülüne, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında değer görüldü. 

2018 yılı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği BölümüBaşkanı Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, Fen ve Mühendislik Bilimleri  alanında 'TÜBA-GEBİP Ödülü'nü aldı.

ULUSLARARASI DÜZEYDE ÜSTÜN NİTELİKLİ ÇALIŞMALAR

'Kontrol ve robotik sistemleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları' nedeniyle, bilime önemli katkılarda bulunmuş 39 yaş altı akademisyenlere verilen TÜBA-GEBİPödülüne değer görülen Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, Yeditepe Üniversitesi'nde 'Medikal Robotlar', 'Sosyal Robotlar' ve 'İnsan-Robot İletişimi' alanlarında araştırmalarını sürdürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:51 Kaynak: DHA

Genç, Yeditepe Üniversitesi, Güncel
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