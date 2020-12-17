Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sofuoğlu hakkındaki soruşturmanın "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma açıldı.

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