Prof. Dr. Edibe Sözen'in 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Edibe Sözen'in 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika

Prof. Dr. Edibe Sözen'in 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen,18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Edibe Sözen'in 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen,18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Tarihin akışını değiştiren ve Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşleyen bir büyük mücadele örneği Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlandığını ifade eden Edibe Sözen, mesajında "Türkiye Cumhuriyeti için tarihin en çetin mücadelelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirmiştir. Türk Milletinin Anadolu'daki varlığının temeli olan Çanakkale Savaşı, kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin ne kadar mukaddes olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı. Çanakkale destanını "Tüm olumsuz koşullara rağmen dünyada eşi benzeri olmayan bu savaş, aziz milletimizin 'Çanakkale Geçilmez' diyerek bir asrı geçkin yüreklerde dinmeyen destanıdır" diye tanımlayan Sözen, "Cumhuriyet ve bağımsızlık üzerine kurduğumuz medeniyetimiz; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz'da azimli ve kararlı duruş sergileyen kahramanlarımızın, büyük fedakarlıklarıyla inşa edilmiştir. Çanakkale; kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden yediden yetmişe vatanı için canını siper eden bir milletin, emperyalizme karşı topyekün direnişidir. Bağımsızlık söz konusu olduğunda, vatan evlatlarının ne denli cesur ve kararlı olduğunu gösterdiği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve daha nice zaferler, bütün dünya milletlerine örnek olmuş ve olacaktır. Bizlere düşen görev bu şanlı tarihi, gelecek nesillere aktarmak ve milli hafızayı korumaktır. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında bizlere böyle kutsal bir emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz milletimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Çanakkale Zaferi, Edibe Sözen, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
22:15
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:26:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Edibe Sözen'in 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]