Prof. Dr. Ediger: Ucuzken petrol alıp stoklamalı

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için en akıllıca hareketin 'düşük fiyatlardan petrol alıp stoklamak' olduğunu söyledi.