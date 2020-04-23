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Prof. Dr. Ediger: Ucuzken petrol alıp stoklamalı
25 dakika önce
Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için en akıllıca hareketin 'düşük fiyatlardan petrol alıp stoklamak' olduğunu söyledi.
Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için en akıllıca hareketin 'düşük fiyatlardan petrol alıp stoklamak' olduğunu söyledi.
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23.04.2020 00:56:45. #1.13#
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