Prof. Dr. Elipek: Herkesin çevre konusunda hassas davranması gerekir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Elipek: Herkesin çevre konusunda hassas davranması gerekir - Son Dakika

Prof. Dr. Elipek: Herkesin çevre konusunda hassas davranması gerekir

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Belgin Elipek, "Herkesin çevre konusunda hassas davranması gerekir." dedi.

Prof. Dr. Elipek: Herkesin çevre konusunda hassas davranması gerekir, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Belgin Elipek, "Herkesin çevre konusunda hassas davranması gerekir." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen bir program kapsamında kente gelen Elipek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her insanın çevre konusunda üzerine düşeni yapmasıyla ekosistemin koruyanacağını söyledi.

Elipek, çevre sorunlarının gelecekte insan hayatını olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çevre sorunlarını biz 3 ana ekosistem üzerinden düşünebiliriz hava, su ve toprak kirliliği. Trakya su açısından oldukça verimli arazilere sahip aynı zamanda toprak açısından da verimli arazilere sahip dolayısıyla bu üç ekosistem de birbirini etkilediği için bu üç ana ekosistemin birbirinden ayrılmadan birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi Trakya üzerinde de etkili olacak bir çevre problemi var o da küresel iklim değişikliği. Trakya'da küresel iklim değişikliğinden nasibini alacak özellikle su kaynakları açısından. Su kaynaklarının kalitesi gerekse miktar açısından kıtlığa gidilmesi beklenen bir sonuç. Bunun dışında tarım ürünleri açısından da farklılaşma söz konusu olabilir."

Gelecek nesillerin sağlıklı büyümesi için onlara temiz bir çevre bırakılması gerektiğini aktaran Elipek, şöyle devam etti:

"Herkesin çevre konusunda hassas davranması gerekir. Biz ancak ekosistemle uyumlu çalışırsak, onunla uyumlu yaşarsak ve hayatımızı bu şekilde yaşamaya kendimizi adapte edersek muhtemelen doğa da bizi kucağına alacaktır. Çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri yaşa bağlı olarak yada hassasiyet derecesine bağlı olarak değişecektir. Bu da beklenen bir sonuç. Çevre kirliliklerinden en çok etkilenecek yaş grubu çocuklar. Çünkü çocuklar yetişkinlerden iki kat daha fazla nefes alıp veriyor.

Bunun dışında gelişim çağında oldukları için her hangi bir kirletici unsurdan yetişkinlere göre daha fazla etkileneceklerdir. O yüzden biz geleceğimizi korumak istiyorsak sadece ekosistemi değil çocuklarımızı da korumak istiyorsak mutlaka çevre konusunda tedbir almalıyız ve çevreyle uyumlu bir yaşam tarzı sergilemeliyiz. Gelecekte güzel nesillerin yetişmesi için güzel bir çevre oluşturmamız gerekiyor."

Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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