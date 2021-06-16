Üye Girişi
Prof. Dr. Elipek: Marmara'da asıl sorun dipte - Son Dakika

Prof. Dr. Elipek: Marmara'da asıl sorun dipte

16.06.2021 00:29

TRAKYA Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, Marmara Denizi'nde görülen müsilajla ilgili, 'Maalesef oksijen miktarının düşük olması ve bakterilerin de oksit malzemeler nedeniyle azalması, denizin kendi kendine temizlemesini engelliyor" dedi.

TRAKYA Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, Marmara Denizi'nde görülen müsilajla ilgili, 'Maalesef oksijen miktarının düşük olması ve bakterilerin de oksit malzemeler nedeniyle azalması, denizin kendi kendine temizlemesini engelliyor" dedi. Yapılan yüzeysel temizliğin, sorunun sadece küçük bir parçasını çözeceğini ifade eden Prof. Dr Elipek, 'Ama asıl sorun dipte' diye konuştu.

Prof. Dr. Belgin Elipek, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın doğal olduğunu, fakat denizin oksijensiz kaldığı için kendi kendini temizleyemediğini söyledi. Marmara Denizi'nde müsilajın temizlenmesi için bir an önce denize atıkların durdurulması gerektiğine vurgu yapan Elipek, "Son zamanlarda Marmara Denizi'nde en çok gündeme gelen deniz salyası, yani deniz müsilajı. Bunun oluşma sebebi, bazı organizmaların küresel iklim değişikliğine bağlı artışını ve aynı zamanda onların besini olan, atıklardan olan besin tuzlarını kullanıp aşırı miktarda çoğalmaları ve fizyolojik ürün olarak bu süreci ortaya çıkartmaları. Doğal olan bu müsilaj esasen maddelerin varlığında ve oksijen ile parçalanıyor ama Marmara Denizi'ndeki maalesef oksijen miktarının düşük olması ve bakterilerinde oksit malzemeler nedeniyle azalması, denizin kendi kendine temizlemesini engelliyor. Üzerimize düşen görev, hangi statüde olursanız olun, asla ekosistemin dengesini bozacak herhangi bir atığı sulara deşarj etmemeli" dedi.

'SU ALIP GÖTÜRMEZ, ÇÖZÜM İLERİ BİYOLOJİK ARITMALAR'

Prof. Dr. Elipek, 'Su alır götürür' mantığının yanlış olduğunu, suyun sadece kendi kendine temizleme kapasitesi olduğuna vurgu yaparak, Marmara Denizi'nin temizlenmesi için de biyolojik arıtmanın şart olduğunu söyledi. Prof. Dr. Elipek, "Su alıp götürmez. Su sadece kendi kendini temizleme kapasitesine sahiptir. Bu da yararlı bakteriler ve oksijen varlığında olur. Eğer siz sudaki oksijeni tüketecek oranda atık suyu alıcı ortamlara verirseniz, ya da bakterilerin ölmesine neden olan toksin maddeleri suya verirseniz bu durumda suyun kendi kendini temizleme kapasitesini elinden almış olursunuz. Çözüm olarak arıtma tesislerinde birtakım arıtmalar söz konusu. Bunlar fiziksel arıtma, ileri biyolojik arıtma tarzında arıtmalar. Ancak arıtma tesislerinden çıkacak suların, özelikle bu ağır metalleri ya da toksin maddeleri tutan bitkileri içeren yapay sulak alanlardan geçirilmesi. Burada bulunan sazlar, kargılar, kamışlar gibi bitkisel materyal burada suda bir süre bekleyen elementleri tutabilirler. Daha sonra bu bitkisel materyal, sazlıklar ya da endüstriyel üretimde kullanılabilir. Ama şu an kesinlikle yapmamız şey, Marmara Denizi'ne deşarjın kontrollü bir şekilde yapılmasıdır. Başka bir çözüm yoktur" diye konuştu.

'MARMARA DENİZİ, 'MARMARA BATAKLIĞI' OLARAK ANILMASIN'

Marmara Denizi'ndeki musilaj çalışmalarının yetersiz olduğunu ve asıl sorunun suyun dibinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Elipek, "Marmara Denizi'nde yapılan yüzeysel temizlik sorunun sadece çok küçük bir parçasını çözmeye yeter. Ama asıl sorun dipte. Çünkü dibe çöken müsilaj, oradaki tüm bentik organizmaların üzerini kaplar. Bunlarda balıkların besinleridir. Ortamı bu şekilde kaplayan musilaj, hem balıkların yumurtlama alanlarını hem beslenme alanlarını kapladığı için asıl sorun dipte. Dipteki musilajdan kurtulmamız lazım. Bunun için de dediğim gibi bu atıkların, derhal kontrol altına alınması ve suyun oksijenine kavuşması gerekiyor. Marmara Denizi bundan sonra 'Marmara Denizi' olarak anılsın. Marmara Denizi, 'Marmara bataklığı' olarak anılmasın. Biz bilim insanlarının tek isteği bu" dedi.

Prof. Dr. Elipek: Marmara'da asıl sorun dipte
Prof. Dr. Elipek: Marmara'da asıl sorun dipte
Prof. Dr. Elipek: Marmara'da asıl sorun dipte
Prof. Dr. Elipek: Marmara'da asıl sorun dipte

Marmara Denizi, Öğretim Üyesi, Fen Fakültesi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Elipek: Marmara'da asıl sorun dipte - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransa-Almanya maçına damga vuran olay! Akıllara hemen Suarez geldi 00:15 Fransa-Almanya maçına damga vuran olay! Akıllara hemen Suarez geldi Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü 23:04 Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti 22:09 Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı 22:03 Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok 21:33 Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu 20:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi 19:29 Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek 19:01 Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
Bu hızla ortada koronavirüs kalmaz! Bakan Koca, aşılamadaki son rekoru verdi Bu hızla ortada koronavirüs kalmaz! Bakan Koca, aşılamadaki son rekoru verdi         
00:24
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Oğuzhan Asiltürk kazan kaldırdı, Saadet Partisi'ne kurultay yolu göründü Oğuzhan Asiltürk kazan kaldırdı, Saadet Partisi'ne kurultay yolu göründü         
22:21
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi         
22:05
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı         
21:41
Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı         
20:57
Seda Sayan'dan Mali'ye Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir         
19:54
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti         
12:36
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 00:51:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Elipek: Marmara'da asıl sorun dipte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement