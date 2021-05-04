Prof. Dr. Emel Canbay, Bilim Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

Dünya Basın Mensupları Derneği'nin düzenlediği 'Yılın EN'leri Ödül Töreni'nde Prof. Dr. Emel Canbay, 2020 Yılının Tıp Alanındaki Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Dünya Basın Mensupları Derneği'nin düzenlendiği Yılın EN'leri Ödül Töreni Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Törende kanser cerrahisi konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından, Onkoloji Doktorası'nı Londra Üniversitesi'nde tamamlamış olan Genel Cerrah Prof. Dr. Emel Canbay, 2020 Yılının Tıp Alanındaki Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Emel Canbay ve arkadaşlarının hem yumurtalık (over) kanserlerinde ve hem de mide kanserlerinde tedaviye yönelik umut verici çalışmalarının sonuçları, uluslararası dergilerde yayına kabul edildi.

Prof. Dr. Emel Canbay'ın aynı zamanda meme kanseri tedavisinde, mide kanseri tedavisinde, kolon kanseri tedavisinde ve yumurtalık kanseri tedavisinde ve karın zarına sıçrayan tümörlerin tedavisinde Dünya'ya yeni protokoller sunduğu belirtildi.

Karın içi kanserlerde kemoterapinin etkisini güçlendirmek için karın içine tedavilerin eklendiğini belirten Prof. Dr. Emel Canbay, "Karın içi kanserlerde damardan verilen tedaviler yeterince etkili olamayabilirler. Kalınlaşan karın zarı, ilacın karın içine geçmesine engel oluşturmaktadır. Bu nedenle karın içine doğrudan ilaç uygulama yöntemleri ile çok daha etkili ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Özellikle yumurtalık kanserlerinde ve karın içine sıçramış kolon ve mide kanserlerinde bu başarıyı görmekteyiz. Sıcak Kemoterapi'nin tedavi ettiği bir diğer hastalık; psödomiksoma peritonei (PMP) hastalığıdır. Bu hastalığı biz 'jelli tümör' ya da 'jelli göbek hastalığı' olarak adlandırıyoruz. Periton cerrahı tarafından yapılan etkin bir ameliyat ve sıcak kemoterapi uygulaması bu hastalıkta 'Altın Standart'tır" dedi.

Prof. Dr. Canbay, apendiks kanseri - psödomiksoma peritonei, kolon kanseri, mide kanseri ve özellikle yumurtalık kanseri olan hastaların periton cerrahisi uzmanlarının olduğu, ekiplerce tedavi edilmesi gerekliliğini vurguladı. Prof. Dr. Canbay, sıcak kemoterapinin de alet getirtilerek hastaya bağlanma işlemi olmadığını belirtirken, başlangıçta yapılan ilk tedavinin doğru ve yerinde olmasının önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Canbay, sözlerini şöyle tamamladı: "Sıcak kemoterapi, PMP hastalığının tedaviye yanıt oranlarını arttırmakta ve sonuçta bu hastaları tedavi edebilmektedir".

Prof. Dr. Canbay'ın aynı zamanda psödomiksoma peritonei hastalığının Avrupa farkındalık programında başkanlık yaptığı kaydedildi. - İSTANBUL