Prof. Dr. Emin Duru: "Kestane balı Alzheimer riskini azaltıyor" - Son Dakika

Prof. Dr. Emin Duru: "Kestane balı Alzheimer riskini azaltıyor"

Prof. Dr. Emin Duru: "Kestane balı Alzheimer riskini azaltıyor" Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin Türkiye'de yetişen balların tıbbi ve kimyasal özelikleri araştırılması projesini yürüten Prof. Dr.

Prof. Dr. Emin Duru:

Prof. Dr. Emin Duru: "Kestane balı Alzheimer riskini azaltıyor"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin Türkiye'de yetişen balların tıbbi ve kimyasal özelikleri araştırılması projesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, özellikle kestane balı üreten üreticilerde Alzheimer hastalığına rastlanmadığını söylerken, kestane balının Alzheimer hastalığı riskini azalttığını açıkladı

MUĞLA - Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nde uzaktan bağlantı üzerinden gerçekleştirilen ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yürütülen 'Türkiye'de Üretilen ve Ticari Potansiyeli Olan Bazı Monofloral Balların Parmak İzlerinin Belirlenmesi: Kimyasal İçerikleri ile Tıbbi Aktivitelerinin Araştırılması ve Standardizasyonları' konulu proje toplantısında çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Toplantıya, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, projeye numune sağlayan il birlik başkanları ve Tarım Bakanlığı yetkilileri, fiili olarak ve Covid-19 nedeniyle de uzaktan bağlantı yoluyla katılım sağladı.

"Proje ile ayçiçeği balında dünya farkındalığı oluşturacağız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, "2016 sonunda başladığımız bu proje Türkiye'de ticari potansiyeli olan ballarımızın fizikokimyasal özellikleri ve tıbbi aktivitelerini ön plana çıkarıyor. Dolayısı ile bu proje bizim uzun yıllar beklentimize cevap bulacak. Bu yüzden inanın ayaklarım yere basmıyor. Bu proje ile ayçiçeği balında dünya farkındalığı, ülkesel farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum. Bize güvenen Tarım Orman Bakanlığımızın TAGEM Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Sahadaki uygulamaları için gerek Hayvancılık Genel Müdürlüğü, gerekse de Gıda Kontrolü Genel Müdürlümüzle ortak bir çalışma içerisindeyiz. Bu anlamdaki desteklerinden dolayı Tarım Orman Bakanlığımıza, Genel Müdürlüklerimize, çalışan bütün personel arkadaşlarımıza Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ailesi olarak teşekkür ediyorum" dedi.

"Kestane ve ayçiçek ballarının antioksidan etkisi daha yüksek"

Proje ile ilgili sunum yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Duru ise, monofloral özellikteki ayçiçek, kestane ve geven ballarının, sahip olduğu antienflamatuar (yangı giderici) özellikleri sayesinde sentetik ya da sentetik olmayan ilaç etken maddeleri ile birleştirilip apiterapide tedavi edici olarak kullanılabileceğini bildirdi. Duru, "Kestane, ayçiçek ve geven balı apiterapik olarak özellikle antienflamatuar (yangı giderici) etkisiyle sentetik ya da sentetik olmayan herhangi bir ilaç etken maddesiyle karıştırmak suretiyle apiterapik bir ürün olarak piyasaya sürülebilecek potansiyele sahiptir. Kestane ve ayçiçek ballarının diğer türlere göre antioksidan etkisi daha yüksektir. Sahip oldukları antioksidan özellikler sayesinde günlük 8-10 gram bir kestane balı, 12-15 gram ayçiçek balı, 18-20 gram geven balı veya 20-25 gram narenciye balı tüketimi bağışıklık sistemimizi, immün sistemimizi güçlendirici yönde etkiler sağlayacaktır" dedi.

"Kestane balı Alzheimer riskini azaltabilir"

Özellikle kestane balının Alzheimer riskini azaltabileceğini ya da erteleyebileceğini belirten Duru, "Erken yaşta Alzheimer'ı önleyebilir veya bizi koruyabilir. Çam balı ve meşe balının mükemmel bir antioksidan etki olduğunu bunların da bu tür amaçlar için kullanılabilir. Tıbbi özellikler açısından bakıldığında mikrobiyolojik çalışmalarda gram pozitif bakteri grubunda insan deri ve mukozasında bulunan ilaca bir bakteri bu, bu bakteriye karşı hepsi etkili. Bu bizim için çok önemli. Bu ağız mukozasında da gelişiyor bu bakteri. Gribal ve benzeri hastalıklara ki, içinde bulunduğumuz virüs salgınının olduğu bu dönemlerde bizim olmazsa olmaz kullanacağımız ballar bunların hepsi. Yaptığımız anketlerde uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan ailelerde Alzheimer hastalığının Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu gözlemliyoruz. Bu bize şunu gösteriyor; bal ve diğer arı ürünlerinin sahip olduğu biyolojik aktivite pratikte Alzheimer olma potansiyelini düşürüyor veya yok denecek kadar azaltıyor. Bu açıdan ballarımızın bu yönü öne çıkarılması lazım. Ayrıca yine sahip olduğu biyolojik aktivite sayesinde kestane ve geven balları başta olmak üzere diğer birçok balın yara iyileşmede kullanılabileceğini de söyleyebiliriz" dedi.

Balın önemine de değinen Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, pandemi döneminde pandemi öncesine oranla daha fazla bal tüketmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Emin Duru: 'Kestane balı Alzheimer riskini azaltıyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Kaymakamlık uyardı: Dolandırıcıların ''Öğrencilere yardım kampanyası'' tuzağına düşmeyin Kahramanmaraşlı kebapçı, çalışacak eleman bulamayınca çareyi yazdığı ilanda içini dökmekte buldu Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Yolda yürüyen kadını aracına davet edip "mimik tacizi"nde bulunan şahıs yakayı ele verdi Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı
Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı         
12:51
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur         
11:38
Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı         
11:12
Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı         
11:03
CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu         
10:57
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Yolda yürüyen kadını aracına davet edip Yolda yürüyen kadını aracına davet edip "mimik tacizi"nde bulunan şahıs yakayı ele verdi         
10:26
Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu         
10:18
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı         
09:50
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı         
08:47
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 13:08:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Emin Duru: "Kestane balı Alzheimer riskini azaltıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei