Prof. Dr. Emin Kansu, Trabzon'da eğitim programlarına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Emin Kansu, Trabzon'da eğitim programlarına katıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Emin Kansu, Trabzon'da eğitim programlarına katıldı

6 saat önce

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, Trabzon'da çeşitli eğitim programlarına katıldı.

Prof. Dr. Emin Kansu, Trabzon'da eğitim programlarına katıldı, System.String[]

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, Trabzon'da çeşitli eğitim programlarına katıldı.

Prof. Dr. Kansu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Tıp, Eczacılık ve Fen fakülteleri işbirliğinde düzenlenen beş eğitim programında sunum yaptı.

Dün, "Mezuniyet Sonrası Eğitimin Önemi ve Sorumlulukları" ile "Kariyer Seçimi ve Geleceğe Bakış" konulu programlarda öğrencilerle bir araya gelen Kansu, bugün ise ilk olarak Eczacılık Fakültesi Rasin Özyavuz Salonu'nda "2019 Nobel Tıp Ödülünün Kanserdeki Önemi" konulu konuşma yaptı.

Kansu, daha sonra Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi'nde organize edilen "Kanser İmmünoterapisinde Yenilikler: Hedefe Yönelik Tedaviler" ve "Kanser İmmünoterapisinde Yenilikler: Check-point İnhibitörleri" konularında akademisyen ve tıp öğrencilerine bilgi aktardı.

Kök hücreler, hematopoez biyolojisi, eritropoetin, hematolojik malignansiler, kök hücre nakli, graft versus host hastalığı, araştırma ve bilim eğiti korularında 200'ün üzerinde yayını bulunan Kansu, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kütahya'da Tayland'dan dönen bir vatandaş koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten nasıl korunmamız gerektiğini tek tek açıkladı Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında koronavirüs temizliği yapıldı Sağlık Bakanı Koca: İran'dan getirilen Türklerde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 00:24:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Emin Kansu, Trabzon'da eğitim programlarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]