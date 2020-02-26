Prof. Dr. Emin Kansu, Trabzon'da eğitim programlarına katıldı - Son Dakika

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, Trabzon'da çeşitli eğitim programlarına katıldı.

Prof. Dr. Kansu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Tıp, Eczacılık ve Fen fakülteleri işbirliğinde düzenlenen beş eğitim programında sunum yaptı.

Dün, "Mezuniyet Sonrası Eğitimin Önemi ve Sorumlulukları" ile "Kariyer Seçimi ve Geleceğe Bakış" konulu programlarda öğrencilerle bir araya gelen Kansu, bugün ise ilk olarak Eczacılık Fakültesi Rasin Özyavuz Salonu'nda "2019 Nobel Tıp Ödülünün Kanserdeki Önemi" konulu konuşma yaptı.

Kansu, daha sonra Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi'nde organize edilen "Kanser İmmünoterapisinde Yenilikler: Hedefe Yönelik Tedaviler" ve "Kanser İmmünoterapisinde Yenilikler: Check-point İnhibitörleri" konularında akademisyen ve tıp öğrencilerine bilgi aktardı.

Kök hücreler, hematopoez biyolojisi, eritropoetin, hematolojik malignansiler, kök hücre nakli, graft versus host hastalığı, araştırma ve bilim eğiti korularında 200'ün üzerinde yayını bulunan Kansu, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.