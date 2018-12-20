Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Emre Alkin, FED'in faiz kararını değerlendirdi

Prof. Dr. Emre Alkin, FED'in faiz kararını değerlendirdi

3 saat önce

Prof. Dr. Emre Alkin, Fed'in faiz artışı kararıyla kaynağın daha pahalı hale geleceğini, gelişen ülkelerin sermaye çekebilmesinin zorlaştığını söyledi.

Prof. Dr. Emre Alkin, FED'in faiz kararını değerlendirdi, System.String[]
Prof. Dr. Emre Alkin, Fed'in faiz artışı kararıyla kaynağın daha pahalı hale geleceğini, gelişen ülkelerin sermaye çekebilmesinin zorlaştığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:08 

Fed, Emre Alkin, Ekonomi
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