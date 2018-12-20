Prof. Dr. Emre Alkin, FED'in faiz kararını değerlendirdi
3 saat önce
Prof. Dr. Emre Alkin, Fed'in faiz artışı kararıyla kaynağın daha pahalı hale geleceğini, gelişen ülkelerin sermaye çekebilmesinin zorlaştığını söyledi.
Prof. Dr. Emre Alkin
, Fed
'in faiz artışı kararıyla kaynağın daha pahalı hale geleceğini, gelişen ülkelerin sermaye çekebilmesinin zorlaştığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:08
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