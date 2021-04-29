PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN - Son Dakika

PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN

29.04.2021 11:31
PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN, System.String[]

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, fındık tarımı için il dışından gelenlerin vaka artışına neden olduğunu belirterek, Karadeniz'e akmayın.

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, fındık tarımı için il dışından gelenlerin vaka artışına neden olduğunu belirterek, Karadeniz'e akmayın. Fındık önemli bir gelir kaynağımız ama şu ana kadar fındık aklınıza gelmemişti. Yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi? dedi.

Ordu'da, son günlerde fındık tarımı için il dışından gelenlerin vaka artışlarına neden olduğu belirtildi. Günlük 574, haftalık ise 4 bin 19 vaka sayısına ulaşılan kentin cadde ve sokaklarında ise Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapılıyor. Uzmanlar da vakalardaki artış nedeniyle il dışından gelecek olanlara uyarılarda bulundu.

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enginyurt, vatandaşın köylerde bir araya gelmesinin, salgının yayılmasını hızlandırdığını belirterek, şunları söyledi

'İstanbul'dan Karadeniz'in özellikle fındık üretilen şehirleri olan Ordu ve Giresun'a gelen ciddi bir hareketlilik var. Bugünlerde sokaklarda, ana yol üzerinde 34 plaka birçok aracı görmek mümkündü. Perşembe gecesinden itibaren pandemiyle ilgili yasaklar başlayacak. Ekonomiden önemlisi bizim sağlığımız. O yüzden vatandaşların bu kadar fındık üreten illere akması hiç doğru değil. Burada olan kişilerle fındık hazırlığının yapılması çok mümkündür. Bu kaçışın sadece fındıkla da ilgili olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kapalı kalacakları günleri köylerinde geçirecekler, diye düşünüyorum. Bu daha öncesinde yaşadığımız yanlış bir uygulama. İnsanlar köylerde bir araya gelerek koronavirüsün yayılmasını hızlandırıyorlar.'

'YASAKLAR GELİNCE Mİ FINDIK AKLINIZA GELDİ'

Covid-19'dan korkulduğunu söyleyen Prof. Dr. Enginyurt, Örnek vereyim; bir hastamızın kızı, hastanın Covid-19 çıktığını öğrenince bakımından dahi vazgeçti. Anasından, babasından, çocuğundan, eşinden vazgeçebilecek kadar koronavirüsten korkuyorlar ama biz söylediğimizde korkmuyorlar. Bu kadar korktuğunuz bir hastalığı yaymak için Karadeniz'e akmayın. Fındık önemli bir gelir kaynağımızdır ama şu ana kadar fındık aklınıza gelmemişti. Yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi Vatandaşlar tamamıyla kurallara uymuyor. Aşı çıkmadan önce biz ne zaman aşı olacağız, diyenler; aşı randevularını alıp, aşı olmaya gelmiyorlar. Bunlarla karşılaşıyoruz ama maske, mesafe, hijyeni anlatamadık. Aşıyı anlatmakta zorlanıyoruz. Elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Vatandaş işin başından beri ciddiye almıyor. Sıkıntımız bundan ibaret? dedi.

'AİLE İÇİ BULAŞ ÇOK FAZLA'

Kente yaşayanlardan Kamil Yılmaz ise İstanbul'dan gelenler nedeniyle vaka artışı yaşandığını belirterek, 'Vatandaşımız bu konuda duyarlı değil. Görüyoruz, caddeler çok kalabalık. Sokaklarda insanlar arasındaki mesafe 50 santime kadar düşüyor. Normalde 2 metreye yakın mesafe olması gerekiyor. Geçen yıl sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'ye dağılmıştı. Sanırım yine aynısı oluyor. Ondan kaynaklı artış yaşanıyor. 17 günlük kısıtlamanın bu süreçte olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Başka insanlarla bir arada bulunmayacaksınız. Sadece kendi ailenizle. Hastalığın iyileşme süreci de 14-15 gün. Bu süreçte insanlar toparlar ve düşüş olur, diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra tekrar yükselmez' diye konuştu.

Hemşire Hatice Aydın Coşkun ise aile içi bulaşın fazla olduğunu kaydederek, 'Ben filyasyon ekibinde çalışıyorum. Sahada gördüğümüz kadarıyla aile içi bulaşlar fazla' dedi.

PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN
PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN
PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN
PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN
PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN

Tıp Fakültesi, Karadeniz, Fındık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı
Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi         
13:02
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı         
11:50
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti         
11:01
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 13:12:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PROF. DR. ENGİNYURT İL DIŞINDAN GELENLER VAKALARI ARTIRIYOR, KARADENİZ'E AKMAYIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement