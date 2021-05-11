Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz - Son Dakika

Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz

11.05.2021 14:09

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, tam kapanmada kentte alınan tedbirlerin sonuç verdiğini belirterek, "Kontrollü tam kapanma 19 Mayıs haftasını da kapsayacak şekilde uzatılırsa yaz ayına temiz bir ülke ve normalleşmiş...

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, tam kapanmada kentte alınan tedbirlerin sonuç verdiğini belirterek, "Kontrollü tam kapanma 19 Mayıs haftasını da kapsayacak şekilde uzatılırsa yaz ayına temiz bir ülke ve normalleşmiş olarak girebiliriz" dedi.

Şubat ve mart ayında vaka sayılarında Türkiye'de ilk sırada yer alan Ordu, alınan tedbirlerle 14'üncü sıraya kadar geriledi. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs haritasına göre kentte vaka oranı 316,52'den 260,94'e düştü. Vaka sayılarındaki yaşanan düşüşü değerlendiren ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kontrollü tam kapanma kararının olumlu sonuç verdiğini ve başarıya ulaştığını söyledi. Tam kapanmanın 19 Mayıs haftasını da kapsayacak şekilde uzatılmasını talep eden Prof. Dr. Enginyurt, "Türkiye'de kontrollü tam kapanma tabiri yerindeyse tam anlamıyla başarıya ulaşmıştır. Hatta tahminimizin de ötesinde bir başarıya ulaşmıştır. Bu çok güzel bir sonuçtur. Dün akşamki verilere bakacak olursak, 13 bin vaka var. Önümüzdeki günlerde kapanma devam edeceği için bunun 5 bine düşmesini bekliyorum. Zaten hedeflenen rakam da 5 bindi. Önümüzde haziran, temmuz ayı var. Artık vatandaşlarımız çok bunaldı, çok sıkıldı. Ekonomik açıdan da ruhsal açıdan da ciddi bir sıkıntı var. Bunun önüne geçebilmek için biraz daha dişimizi sıkışıp, önümüzdeki 19 Mayıs haftasını da kapsayacak şekilde kontrollü tam kapanmayla, devamında Türkiye'nin ve tüm dünyanın olduğu gibi normalleşme sürecine girmesini bekliyorum" diye konuştu.

'GEÇEN YAZDAN DAHA İYİ BİR DURUMDA OLACAĞIZ'Prof. Dr. Enginyurt, havaların ısınmasıyla virüsün etkisini de kaybedeceğine dikkat çekerek, "Geçen yazdan daha iyi bir durumda olacağız bu yaz. Neden? Çünkü geçen yıl elimizde aşı yoktu. Şimdi elimizde aşı var. O nedenden ötürü çok az bir sabırla bu işin üstesinden gelinebilecek gibi duruyor. Veriler gerçekten çok güzel. Bayram sonrasında normalleşme sürecine çok rahatlıkla tüm Türkiye olarak gireceğiz. Bir de geçen yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla bu virüs replikasyonu sıcak havayı sevmediği için havaların ısınmasıyla doğal olarak vaka sayıları düşecek. Yani her şey bizim avantajımıza olacak. Çok azcık bir sabırla bu işin üstesinden Türkiye gelecek" şeklinde konuştu.'KARADENİZ İNADI KIRILDI ARTIK'

Karadeniz'de vatandaşların artık kurallara uyduğunu kaydeden Prof. Dr. Enginyurt, "Özellikle İstanbul'dan Karadeniz'e gelen ve akan ciddi bir nüfus vardı ama bu nüfusun da ciddi anlamda polikliniklerde bir yoğunluğa neden olmadığını görüyoruz. Demek ki vatandaşlarımız kurallara uydu ki vaka sayıları düşüyor. Ordu olarak 14'üncü iliz. Vaka sayılarında düşüşe devam ediyoruz. Karadeniz'deki diğer iller de aynı şekilde düşüş içerisinde. Karadeniz inadı kırıldı artık. Vatandaş olarak baktığımızda sokakta bir araç trafiği görüyoruz ama bu Covid-19'un yayılmasına neden olmuyor. Önemli olan tedbir şuydu; sokakta ve belli kesimlerde, mağazalarda, toplanmanın, kalabalığın önüne geçmekti. Bu sağlanmış oldu. Araç trafiği neden var? İşine gitmekte olan resmi bir şekilde hareket eden insanların altındaki araçlar var. Aynı şekilde İstanbul veya bayram sonrası dönüşlerde de araçlarla dönüş olacağı için sadece duraklama noktalarında sosyal mesafeye dikkat edildiğinde bayram sonrası vaka artışı olmayacağı kanaatindeyim. Eğer gittikleri illerde sosyal mesafeye dikkat ettilerse döndüklerinde herhangi bir izolasyona gerek yok" ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz
Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz
Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz
Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz

Aile Hekimliği, Tıp Fakültesi, Mayıs, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!

Son Dakika Haberleri
14:47 Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi
14:41 Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı!
14:37 Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim
14:33 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı
14:18 UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım
14:02 Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
13:57 Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş
13:45 Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor
13:28 Güzel oyuncu Tuvana Türkay aslında kimdir?
13:23 Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı
Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi         
14:47
Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim         
14:38
Yüzlerce tavuk telef oldu! Manisa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi Yüzlerce tavuk telef oldu! Manisa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi         
14:26
UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım         
14:18
Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi         
14:02
Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor         
13:45
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor         
12:14
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?         
09:55
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 14:58:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement