Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti - Son Dakika

Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti

15.10.2020 10:57
Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti, System.String[]

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ordu Tabipler Odası üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ordu Tabipler Odası üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılı temmuz ayında yapılan Ordu Tabipler Odası seçimlerinin ardından, Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini kaydetti.

Daha önce üç dönem Ordu Tabipler Odası Başkanlığı, bir dönem Ordu Tabipler Odası Genel Sekreterliği ve üç dönem Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Delegeliği görevlerinde bulunduğunu anımsatan Enginyurt, şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'deki tabip odalarının delegelerinin tercihi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti hekimlerini temsil etmek üzere seçilen Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanlığına terör örgütü PKK propagandası yapmaktan ceza alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın seçilmesi kabul edilemez. Tabipler Odası gibi saygın bir meslek odası bu kişilere emanet edilemez, bu durumu kabul etmek mümkün değildir ve meslek kurumumuzun başında bulunan ve gururla taşıdığımız Türk kelimesi ile bağdaşmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ekim 2020 tarihindeki açıklamasında da belirttiği gibi bu olay, terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir. Bu şekilde yönetilen bir meslek odasının yönetim kurulunda bulunmak istemiyorum.

Bu nedenlerle Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Ordu Tabipler Odası üyeliğinden istifa ediyorum."

Yönetim Kurulu, Tabipler Odası, İstifa, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti - Son Dakika


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