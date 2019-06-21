Prof. Dr. Enis Tulça: Türkiye'nin göçmen kozu Doğu Akdeniz krizinde AB'yi korkutuyor
43 dakika önce
Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Sezai Enis Tulça, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi ve olası gelişmeleri euronews Türkçe için değerlendirdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:23
'nin Doğu Akdeniz
'de Kıbrıs
münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları, Yunanistan
ve Güney Kıbrıs
'ın baskısıyla Avrupa Birliği
(AB) liderler zirvesi gündemine getirildi.
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'den Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır koymasını istedi. AB ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü "yasa dışı" faaliyetleri kınayarak yaptırım mesajı verdi.
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