Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Enis Tulça: Türkiye'nin göçmen kozu Doğu Akdeniz krizinde AB'yi korkutuyor
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Prof. Dr. Enis Tulça: Türkiye'nin göçmen kozu Doğu Akdeniz krizinde AB'yi korkutuyor

43 dakika önce

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Sezai Enis Tulça, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi ve olası gelişmeleri euronews Türkçe için değerlendirdi.

Prof. Dr. Enis Tulça: Türkiye'nin göçmen kozu Doğu Akdeniz krizinde AB'yi korkutuyor, System.String[]
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın baskısıyla Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi gündemine getirildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'den Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır koymasını istedi. AB ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü "yasa dışı" faaliyetleri kınayarak yaptırım mesajı verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:23 
Euronews, Avrupa Birliği, Türkiye, Doğu Akdeniz, Dünya
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