Prof. Dr. Erbil: "Yaşam Kalitesinin Artması Ömrü Uzattı"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, "Bir taraftan beslenme bizi olumsuz etkiledi, birtakım hastalıklar ortaya çıktı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, "Bir taraftan beslenme bizi olumsuz etkiledi, birtakım hastalıklar ortaya çıktı. Çevre kirliliği, stres faktörleri bizi etkiledi ama bunun yanı sıra yaşam kalitesinin daha artması ömrü de uzattı." dedi.



Erbil, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde düzenlenen "Huzurevlerinde Yaşlı Sağlığı" konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütünün yaşlı tanımını değiştirdiğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütüne göre 65 ile 74 yaş arasının genç yaşlı olarak kabul edildiğini belirten Erbil, "74-84 arası yaşlı, 85'in üzeri de çok yaşlı olarak kabul ediyor. Biliyoruz ki 80 yaşında bile oldukça sağlıklı, günlük yaşamını idame ettiren, hiç kimseye ihtiyacı olmayan ve hatta seçilen belediye başkanlarımız var." diye konuştu.



İnsan ömrünün uzadığına işaret eden Erbil, "Buna katkı yapan birçok faktör var. Sağlık hizmetlerinden faydalanıyoruz. Bir taraftan beslenme bizi olumsuz etkiledi, birtakım hastalıklar ortaya çıktı, çevre kirliliği, stres faktörleri bizi etkiledi ama bunun yanı sıra yaşam kalitesinin daha artması ömrü de uzattı." dedi.



Artık çekirdek aileye bir geçiş olduğuna dikkati çeken Erbil, şunları söyledi:



"Neredeyse nüfusumuzun yüzde 80'ine yakını kentlerde yaşıyor. Kentleşmeyle birlikte çekirdek aile kavramı daha çok arttı ve gençler daha bireysel yaşamak istiyor. Çekirdek ailede yaşamak istiyor ve bunun getirisi olarak da ileri yaştaki kişilerin kalacağı yerlere daha fazla ihtiyacımız var."

Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç ise yaşlılığın yaşamın diğer evreleri gibi doğal ve kaçınılmaz olduğunu aktardı. Türkiye'deki yaşlıların yüzde 1,47'sinin genellikle il merkezinde yaşadığını anlatan Bayramiç, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ordu'da yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 13,5'i şehirde yaşamaktadır. Bu da Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. 2018 verilerine göre, Ordu'da 760 bin olan nüfusun 100 bine yakın kısmı yaşlıdır. Özellikle bizim yaşlı nüfusumuzda kadınların sayısı erkeklere göre daha fazladır. Nüfusta erkek sayımız fazla ama yaşlı sayımızda da kadın sayısı daha fazla."



Bayramiç, 2023 yılında ildeki yaşlı nüfusunun 122 bine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından huzurevi sakinleri ile personeline yönelik sempozyum gerçekleştirildi.

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