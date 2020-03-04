Prof. Dr. Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir - Son Dakika

Prof. Dr. Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir

6 saat önce

JEOFİZİK Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kırkağaç'ta depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir, System.String[]

JEOFİZİK Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kırkağaç'ta depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Ercan, fay hattının geçtiği bölgede kopma ve kırılma görüldüğünü ancak yarıkların oluşmadığını söyledi. Ercan, bölge sakinlerin deprem beklenip beklenmediği sorusuna ise, "4.5, 5.0 büyüklüğünde depremler olabilir" diye yanıt verdi.

Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 22 Ocak'ta meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde olan depremin ardından binlerce artçı sarsıntı ile beşik gibi sallanan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerinden biri olan kırsal Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ercan, bölgede kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını söyledi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, burada depremzedelerle de görüştü. Karakurt'un eski belediye başkanları Vacit Uyar ile Necdi Özkan'ın evlerinin de aralarında bulunduğu hasarlı evleri de gezen Prof. Dr. Ercan, Ercan, Vacit Uyar'ın evinde göçükler olduğunu gözlemlediğini, kolonların hasarlı olduğunu ve duvarlarda derin kırıkları oluştuğunu söyleyerek, evin ağır hasarlı olduğunu kaydetti.

Mahalle sakinlerinin bölgede büyük deprem beklenip, beklenmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ercan, "4,4.5,5.0 gibi depremler olabilir" diye yanıt verdi.


Kırkağaç, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı
Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:30:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]