Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar - Son Dakika

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Sözcü'ye konuşan Prof. Dr. Ercan, "Hiç beklenmedik bir yerde oluşan bu deprem, bir ana depremdir. Daha büyüğü olmaz ama artçılar devam edecektir. Korku ve telaşa gerek yok" dedi.

"DEPREMLER 2022'YE KADAR SÜRECEK"

Bu depremin Antalya için sürpriz bir deprem olduğunu sözlerine ekleyen Ercan, şu ifadeleri kullandı;

"2018 ile 2021 arası deprem yılı olacak demiştim ama doğrusu 2020'de bu kadar deprem olacağını tahmin etmemiştim. Şu ana kadar 7 deprem oldu. Böyle bir şey görülmedi.

Depremler 2022'ye kadar sürecek. Şu anda hiç deprem olmayan, 100-150 yılda bir deprem olan Siirt'te bile deprem oldu. Antalya'da bu büyüklükte bir deprem son yıllarda hiç görülmedi. Bu akıllara zarar."

"KIBRIS DALMA BATMA KUŞAĞI, 700 KİLOMETREYE KADAR ETKİLİ"

Güney Ege Dalma-Batma Kuşağının Afrika anakarasının yaklaşık 10 milyon yıldır 17 derece ile Anadolu'nun altına dalmasıyla gerçekleştiğini söyleyen Ercan şöyle devam etti:

"İki kuşak var. Bunun bir tanesi Güney Ege Yayı Mora'dan başlayıp, Girit üzerinden Rodos'a oradan Fethiye'ye gidiyor. Şu anda olan deprem Kıbrıs Dalma-Batma Kuşağı üzerinde oldu.

Bugüne kadar buralarda bu büyüklükte bir deprem görmedik. Kıbrıs Dalma-Batma Kuşağı, Güney Ege Dalma-Batma Kuşağı gibi Kaş, Antalya ve Alanya'nın altına doğru bir dalış gösteriyor.

Şimdi bu dalış çizgisi aynı zamanda bizim Güney Doğu Akdeniz petrol aramaları için de önemli bir çizgi. Şimdi bu kısma girmeyelim.

Kıbrıs Dalma-Batma Kuşağı, aşağı yukarı 700 kilometreye kadar Batı Anadolu'da Konya, Antalya, Muğla, Anamur, Alanya, Mersin ve Çukurova'nın altına kadar bir dalma gösteriyor."

"BENİ KORKUTUYOR"

700 kilometrelik Kıbrıs Dalma-Batma Kuşağı'nın bir ucunun İskenderun'da olmasının kendisini endişelendirdiğini de söyleyen Ercan, "Çünkü İskenderun'da bu Kıbrıs Dalma-Batma Kuşağı geçmişte 7.5 dolayında büyük depremler yaratmıştır. Burada Ölüdeniz ile Doğu Anadolu kırığı bir kesişme yaşıyor. Benim en korktuğun yer bu Kıbrıs Dalma-Batma Kuşağı'nın en doğu ucu olan Çukurova, Osmaniye, Adana, İskenderun ve Hatay" diye konuştu.

"BU KAKTIRMA AFRİKA'DAN GELİYOR"

Afrika ana karasının tıpkı Güney Ege Dalma-Batma Kuşağı gibi hem Kıbrıs'ı hem de Anadolu'yu Kuzeye doğru sürüklediğini de sözlerine ekleyen Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi;

"Bu kaktırmanın ana nedeni Afrika ana karası. Afrika ana karası, tıpkı Güney Ege Dalma-Batma Kuşağı gibi hem Kıbrıs'ı hem de Anadolu'yu kuzeye doğru sürülüyor.

*Yani Anadolu'ya tosluyor. Toslamayla bunun bir okyanus kabuğu olması nedeniyle Anadolu'nun üstüne doğru olmayıp, Anadolu ana karası daha hafif olması nedeniyle altına doğru gerçekleşiyor.

Altına doğru dalarken toslama anında batı Toroslar, körfez çevresindeki Alanya, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır'a doğru giden Toros Dağlarını oluşturuyor. Buralar sürekli yükseliyor ve dolayısıyla Anadolu geriliyor."

"AFRİKA ANA KARASI ÜZERİNDEN OLUYOR"

Depremin derinliğinin 69 kilometre olmasının da özel bir anlam taşıdığını da söyleyen Ercan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye anakarasında bu derinlikte depremler olmaz. Bu nedenle şu andaki bu deprem aslında Afrika ana karası üzerinde oluyor. Dolayısıyla Akdeniz Körfezi'nin altında oluyor.

Kırılan bölüm 17 dereceyle dalan Afrika ana karasının üzerinden bir parça kopuyor. 69 kilometre derinde bir parça koptuğu zaman bir sarsıntı yaratıyor. Bu sarsıntının yüzeydeki izdüşümü Kıbrıs ile Antalya Körfezi, yani deprem Anadolu ana karası üzerinde oluşmuyor.

Bu nedenle bu depremin çok büyük etkisi olmaz. Parçalanan Anadolu'nun altındaki Afrika. Bu nedenle aşağısı çok sıcak, yaklaşık bin 800 ile 2 bin 200 santigrat olması nedeniyle Afrika ana karası eriyip hafifliyor. Bu kez Anadolu ana karasını yukarı doğru kaktırıyor."

"BUNUN ARKASINDAN DAHA BÜYÜK DEPREM OLMAZ"

Kendi düşüncesine göre bölgede bundan daha büyük bir depremin olmayacağını da sözlerine ekleyen Ercan, "Bu bir ana depremdi. Bunun artçıları sürecektir. Kimse tedirgin olmasın. Bu arada her depremden sonra jeofizik mühendisi olmadığı halde çıkıp 'ben burada 7 onda bilmem kaç deprem bekliyorum' demelerine itibar edilmemeli. Bu söylemler Türkiye ekonomisi ve halkın huzurunu çok bozuyor. Büyük deprem olacak diyerek ortaya çıkmak çok yanlış" dedi.