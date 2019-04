Prof. Dr. Erdem Göker, Kanser Haftası'nda Konuştu: "Her Yaş İçin Gördüğümüz Kanser Sayılarında...

- Prof. Dr. Erdem Göker, Kanser Haftası'nda konuştu: "Her yaş için gördüğümüz kanser sayılarında önemli bir artış yok""'Şunları yerseniz kanser olursunuz, bunları yemezseniz kanser olmazsınız' diye çok değişik söylemler var Hayatı zehir edecek şekildeki bu söylemleri istemiyoruz""Sigara içerken, 'hormonlu tavuk yedin, şeker yedin, o yüzden kanser oldun' demeye kimsenin hakkı yok. Sigara içen birinin de 'ben neden kanser oldum' demeye hakkı yok"İZMİR - Kanser Haftası nedeniyle önemli bilgiler veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Göker, "Kanser konusunda 'şunları yerseniz kanser olursunuz, bunları yemezseniz kanser olmazsınız' diye çok değişik söylemler var. Hayatı zehir edecek şekildeki bu söylemleri istemiyoruz. İnsanlar normal yaşamlarını sürdürsünler, doğal olsunlar, bir takım şeylerden de kaçınsınlar" dedi. Göker ayrıca, her yaş için görülen kanser sayılarında önemli bir artış olmadığını belirtti.Kanser ve sağlığın aslında her gün konuşulması ve duyarlı olunması gereken konular olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Göker, Kanser Haftası'na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Göker, "İnsanlar 'kanser çok mu arttı?', 'doğadan uzaklaştık, kanser arttı mı?' diye korkuyor. Aslında böyle bir şey yok. İnsanlar yaşlanıyor. Gençlerde de olmakla birlikte kanser aslında bir yaşlılık hastalığıdır. İnsanlar yaşlandıkça kanseri daha çok görürüz. Yaşa doğru baktığımızda, her yaş için gördüğümüz kanser sayılarında önemli bir artış yok. Kanser konusuda çok değişik söylemler var. 'Şunları yerseniz kanser olursunuz, bunları yemezseniz kanser olmazsınız' diye. Hayatı zehir edecek şekilde bu söylemlerin söylenmesini istemiyoruz. İnsanlar normal yaşamlarını sürdürsünler, doğal olsunlar, bir takım şeylerden de kaçınsınlar. Bunların başında sigara var. Sigara içerken, 'hormonlu tavuk yedin, şeker yedin, o yüzden kanser oldun' demeye kimsenin hakkı yok. Sigara içen birinin de 'ben neden kanser oldum?' demeye hakkı yok. Fazla kilo almamak, çok şeker tüketmemek gerekiyor, spor yapmak gerekiyor. Bunları yaparsanız sağlıklı yaşamınızı sürdürürsünüz. Gençlerin de vücut geliştirmede kullandıkları ilaçları kullanmaması gerekiyor. Bu ilaçlar kansere yol açabiliyor" diye konuştu."Tüm dünyanın temel sorunlarından biri"Kanserin tüm dünyanın en temel sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göker, "Bir zamanlar nasıl ki veba ve verem hastalıkları en öldürücü hastalıklarsa, günümüzde de kanser en ürkülen, tedavisi en zor olan hastalıktır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü 'nün önerisiyle her yıl nisan ayının ilk haftasını Kanser Haftası olarak görüyoruz. Burada en temel amacımız, insanları kansere karşı duyarlı hale getirmek. Kanserin tedavisinin en kolay yönü erken teşhis ve önlenebilecekse de bir takım önlemlerle bunu önlemektir. Bu hafta tüm hedefimiz insanlarımızı kansere karşı ve kanser hastalarına karşı duyarlı hale getirmek ve mümkünse de kanserden korunmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.