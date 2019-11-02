Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Erdoğan Sözüer: "Cerrahideki yenilikler ile hastalarımıza daha faydalı olacağız"
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Erdoğan Sözüer: 'Cerrahideki yenilikler ile hastalarımıza daha faydalı olacağız'

Prof. Dr. Erdoğan Sözüer: "Cerrahideki yenilikler ile hastalarımıza daha faydalı olacağız"

6 saat önce

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği'nin Kayseri'de düzenlediği 'Minimal İnvazif Cerrahideki Yenilikler' toplantısında konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Kanser Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Erdoğan Sözüer:

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği'nin Kayseri'de düzenlediği 'Minimal İnvazif Cerrahideki Yenilikler' toplantısında konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Kanser Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, "Minimal invazif cerrahideki yenilikler ile hastalarımıza daha faydalı olacağız" dedi.


Türkiye genelinden birçok doktorun katılımıyla düzenlenen toplantının kapalı ameliyatlarda kullanılan teknolojik yenilikleri kapsadığını ve Türkiye'nin birçok noktasından doktorların karıldığını söyleyen Erdoğan Sözüer, burada öğrenilenler sayesinde hastalara daha faydalı hale gelineceğini ifade etti.


Toplantıda bilmedikleri teknikleri öğrenerek kendilerini geliştireceklerini söyleyen Sözüer, "Son yıllarda halk arasın da kapalı ameliyatlar diye bilinen laparoskopik cerrahi ameliyatları yapılıyor. Birçok ameliyat artık hastanın karnını açmadan yapılabiliyor. Ulusal laporoskopik ve endoskopik cerrahi derneğinin burada bölgesel toplantısını yapıyoruz ve ülkemizde hakikaten bu konuda duayen olan çok üst düzey öğretim üyelerinin bir araya gelmiş olduğu bir toplantı. İstanbul dan, Ankara dan, Malatya dan, Konya dan bir çok ilim yuvasından hocalarımız ve arkadaşlarımız buraya geldiler. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız, bildiğimiz şeyleri tekrar edeceğiz, bilmediklerimizi öğreneceğiz ve bu toplantılar sonucunda kafamızda yeni ufuklar belirecek bu şekilde hastalarımıza daha faydalı olmanın yollarını arayacağız" dedi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?
İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar Son dakika: MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:50:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Erdoğan Sözüer: "Cerrahideki yenilikler ile hastalarımıza daha faydalı olacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]