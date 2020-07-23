Prof. Dr. Erdöl: Maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat etmedik - Son Dakika

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaz aylarında vaka sayılarında beklenen düşüşün yaşanmamasında maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat edilmemesinin etkili olduğunu söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaz aylarında vaka sayılarında beklenen düşüşün yaşanmamasına ilişkin, "Bilim insanları varsayım üzerinden geleceği tahmin ederek bir düşünce ortaya koymuşlardır. Şimdiye kadar ki verilerin sonucuna göre maalesef istenilen neticeler elde edilemedi. Gerek yoğun bakımdaki hasta gerek entübe hasta sayısı bakımından çok daha düşük oranları bekliyorduk. Bana göre buradaki en önemli şey maske, mesafe, temizlik dediğimiz üçlüye riayet etmememizden kaynaklanıyor. Toplumsal olayların, toplumsal etkilerin yani örneğin insanların bir yerden bir yere giderek virüsü rahatça taşıdıklarını düşünüyorum. İnsanlar bu konuda zaten üç tedbiri almadılarsa bir kişiden virüs diğerine kolaylıkla bulaşabiliyor. Biz eğer bahsettiğimiz tedbirleri yeterince alsak ve yeterince uygulamış olsaydık bu böyle olmayacaktı. Bu demektir ki bizlerin insan olarak; toplumumuzun bazı eksiklikleri oldu. Bundan ders çıkararak, önümüzdeki süreç içerisinde daha sıkı tedbirler almamız lazım" diye konuştu.