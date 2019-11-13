Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Ergeç'ten uyuşturucu haberlerinde hassasiyet uyarısı
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ergeç'ten uyuşturucu haberlerinde hassasiyet uyarısı - Son Dakika

Prof. Dr. Ergeç'ten uyuşturucu haberlerinde hassasiyet uyarısı

6 saat önce

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, uyuşturucu ile ilgili haber yapılırken hassas davranılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ergeç'ten uyuşturucu haberlerinde hassasiyet uyarısı, System.String[]

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, uyuşturucu ile ilgili haber yapılırken hassas davranılması gerektiğini söyledi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürlüğü tarafından yerel ve ulusal basın temsilcilerine yönelik 'Bağımlılıkla mücadele ile ilgili yapılacak haberlerde dikkat edilmesi gerekenler' konusunda toplantı düzenlendi.


Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, uyuşturucu ile mücadelenin topyekun sürdüğünü söyledi. Keleş, Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin içerisinde bulunduğu bölgenin medyada olumlu temsili için çaba sarf ettiklerini belirtti.


Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç ise yaptığı sunumda, uyuşturucu ile ilgili haber yapılırken hassas davranılması gerektiğini belirterek, "Uyuşturucu bağımlılarını 'kurban, batağa saplanmış' gibi ifadeler yerine 'bağımlı, tedaviye ihtiyaç duyan' terimleriyle nitelendirilmek lazım" dedi.


Prof. Dr. Ergeç daha sonra yazılacak haberlerde uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konuları işlenirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.


Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ADANA

Çukurova Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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