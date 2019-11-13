Prof. Dr. Ergeç'ten uyuşturucu haberlerinde hassasiyet uyarısı

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, uyuşturucu ile ilgili haber yapılırken hassas davranılması gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürlüğü tarafından yerel ve ulusal basın temsilcilerine yönelik 'Bağımlılıkla mücadele ile ilgili yapılacak haberlerde dikkat edilmesi gerekenler' konusunda toplantı düzenlendi.



Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, uyuşturucu ile mücadelenin topyekun sürdüğünü söyledi. Keleş, Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin içerisinde bulunduğu bölgenin medyada olumlu temsili için çaba sarf ettiklerini belirtti.



Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç ise yaptığı sunumda, uyuşturucu ile ilgili haber yapılırken hassas davranılması gerektiğini belirterek, "Uyuşturucu bağımlılarını 'kurban, batağa saplanmış' gibi ifadeler yerine 'bağımlı, tedaviye ihtiyaç duyan' terimleriyle nitelendirilmek lazım" dedi.



Prof. Dr. Ergeç daha sonra yazılacak haberlerde uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konuları işlenirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.



Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ADANA