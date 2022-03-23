Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi

23.03.2022 13:54
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi

Avrasya Üniversitesindeki odasında dün kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi.

Avrasya Üniversitesindeki odasında dün kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi.

Prof. Dr. Bocutoğlu için öğle vakti İskenderpaşa Camisinde düzenlenen törene ailesinin yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Ersan Bocutoğlu'nun eşi Şükran ve oğlu Tuğrul Bocutoğlu ile aynı zamanda kayınbiraderi de olan milletvekili Hüseyin Örs ve diğer yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

KTÜ'de de uzun yıllar rektör yardımcılığı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunan 73 yaşındaki Bocutoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Bahçecik Mezarlığında defnedildi.

Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi

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Kalp Krizi, Trabzon, Avrasya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu toprağa verildi - Son Dakika


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