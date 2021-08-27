Üye Girişi
PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI - Son Dakika

PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

27.08.2021 11:32

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Aşıların oluşturduğu nötralizan antikor düzeylerini ve aşıların etkinliğini tehdit edecek yeni varyantlar ortaya çıkmaya başladı dedi.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Aşıların oluşturduğu nötralizan antikor düzeylerini ve aşıların etkinliğini tehdit edecek yeni varyantlar ortaya çıkmaya başladı dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul, koronavirüs vaka sayılarının artışını önlemek için mutlaka tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul, deltanın önemli ve sorunlu varyant olduğunu ifade ederek, Delta varyantı en önemli sorunu olan varyant. Ondan önce İngiltere varyantı vardı. Alfa, beta varyantı vardı. Bir Brezilya varyantımız vardı. Şimdi Hindistan kökenli delta varyantı var. Delta varyantının plas dediğimiz yani artı varyantları söz konusu. ve burada varyantta bir takım mutasyon birikimleri olduğundan dolayı gün geçtikte nötralizan antikor düzeylerini etkileyecek durumda yeni varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Aşıların oluşturduğu nötralizan antikor düzeylerini ve aşıların etkinliğini tehdit edecek yeni varyantlar ortaya çıkmaya başladı dedi.

'HALA YETERLİ DÜZEYDE TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞIMIZ YOK'

Koronavirüste son dönemlerde artan ölümlere değinen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, 1 Temmuz itibari ile bir kademeli normalleşmenin en son aşamasında her şeyin normal olduğu bir döneme girdik ve hemen ardından Kurban Bayramı hareketliliği, beraberinde turistlerin kabul edilmesi, özellikle delta varyantının yaygın olduğu ülkelerden Rusya'dan çok sayıda turist geldi. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gidip kontrolsüz bir biçimde tekrar geri gelmeleri veya başka sığınmacıların ülkemize hiçbir tıbbi kontrolden geçmeksizin gelmeleri. Tüm bunları topladığımızda ülke içerisindeki hareketliliğin de arttığı dikkate alınırsa olgu sayılarının artması ve ne yazık ki can kayıplarının da artması gayet doğal. Çünkü hala bir pandeminin içerisindeyiz. Yani salgın hastalığı kontrol altına almış değiliz. ve hala yeterli düzeyde toplumsal bağışıklığımız yok. Aşı oranlarımız istediğimiz seviyede değil diye konuştu.

'SON KAPANMASI GEREKEN OKULLARDIR'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kısıtlamada Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberine ve önerisine göre en son kapanması gereken okullar olduğunu belirterek, şunları söyledi

Bir kısıtlamaya gidilecekse bu okullar olmamalı. Yani her halükarda okullar mutlaka açılmalı. 12 yaşa kadar tüm çocukların ve gençlerinin aşılarının yapılması gerekir. Ama şu anda Sağlık Bakanlığı 15 yaş ve üzerindekilerin aşı olabileceğini duyurdu. 12- 15 yaşta ise risk grubunda olan çocukların aşılanmasını önerdi Sağlık Bakanlığı. Bu da iyidir. Bu aşıların tamamlanması, okullarda çalışan öğretmenler, memurlar, hizmetliler ve okullara servis yapan tüm servis şoförleri, servislerde çalışan hostesler, kısaca çocuklarla iletişime geçecek tüm personelin mutlaka aşılanması gerekir. Eğer aşılanmamakta ikna edemiyorsak ve aşılanmamakta inat ediyorlarsa bu kişiler, o zaman yapacağımız işlem onların hasta olmadıklarını bizlere kanıtlamaları, çocuklarımızı riske atmamak için. Ne yapılacak o zaman, ya hızlı antijen testleriyle hastalığın olup olmadığını kontrol edeceğiz, ya da PCR testiyle haftada en az 2 kez bu kişiler hasta olmadıklarını bizlere kanıtlayacaklar. Bence bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir uygulama yapabilir, tüm okullara hızlı antijen testleri gönderilebilir, bunlar çok rahat sağlanabilir. Ucuz kitlerdir bunlar

'AŞISIZLARIN PANDEMİSİNİ YAŞIYORUZ

Aşılama oranında belirli bir orana ulaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, Şu anda ülkemizde erişkin yaş nüfusunun yüzde 40-45'i gibi aşılı durumda. Eğer bir genel kısıtlama, sokağa çıkma kısıtlaması veya sektörel kısıtlamaya gittiğiniz zaman bu sefer bu aşılılara da bir ceza gibi olacak. Yani niye insanlar aşılandılar Aslına bakarsanız şu anda biz aşısızların bir pandemisini yaşıyoruz. Hastaneye yatanlar, yoğun bakımda olanlar ve can kayıplarının neredeyse yüzde 95'i aşısız olanlardan kaynaklanıyor. O zaman aşısız olanlarla ilgili birtakım kısıtlamalar ve önlemler alınabilir ve aşısız olanların aşı olmaya ikna edilmesi gibi çalışmalar yapılabilir ki bir an önce toplumsal bağışıklığa ulaşalım. Bu anlamda da okulların açılması gerekir dedi.

PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Bülent Ertuğrul, COVIRAN Bereket, Mikrobiyoloji, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık 12:07 KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu 11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar 11:43 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 11:29 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de 11:07 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış 10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor 10:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor

Son Dakika Haberleri
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı         
12:09
Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor         
11:59
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu         
11:36
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı         
08:50
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:12:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PROF. DR. ERTUĞRUL AŞILARI TEHDİT EDEN VARYANTLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement