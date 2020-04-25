Prof. Dr. Ertuğrul: Giydiğimiz kıyafetlerle korona hastaları bizi astronot sanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ertuğrul: Giydiğimiz kıyafetlerle korona hastaları bizi astronot sanıyor - Son Dakika

Prof. Dr. Ertuğrul: Giydiğimiz kıyafetlerle korona hastaları bizi astronot sanıyor

6 saat önce

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüsle mücadele sonuçlarının iyi olduğunu vurgulayarak, "Tüm olumlu duruma karşı temkini elden bırakmamamız gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Ertuğrul: Giydiğimiz kıyafetlerle korona hastaları bizi astronot sanıyor, System.String[]

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüsle mücadele sonuçlarının iyi olduğunu vurgulayarak, "Tüm olumlu duruma karşı temkini elden bırakmamamız gerekiyor" dedi. Tebessüm ettiren bir anısını da paylaşan Prof. Dr. Ertuğrul, "Geçenlerde bir teyzemiz kendisini tedavi edenlerin, astronotlar olduğunu söylemiş. Kendisi haklıdır. Astronota benzer kıyafetlerle bu hastaları, tedavi ediyoruz" dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hastanede tedavi gören hastaların kendileri iyileştiren doktorları astronota benzetmelerinin doğal olduğunu söyledi. Hastalara uyguladıkları tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Ertuğrul, erken tedavinin büyük avantaj olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"24 Nisan 2020 itibariyle tanı konulan hasta sayısının yavaş yavaş düştüğünü gösteriyor. Tedavi edilen hastaların sayısının da arttığını görmekteyiz. Bu sonuçlar bizim açımızdan çok olumludur. Günlük test sayısı ise yaklaşık 40 bin, oldukça yüksek bir test sayısına ulaştık. Yalnız olgu sayımız 100 binin üzerine çıktı. Tüm olumlu duruma karşı temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Yaptığımız bu kısıtlamalarla ve birtakım önlemlerle biz şu anda bu seviyedeyiz. Eğer bu önlemleri bırakır kısıtlamaları ortadan kaldırırsak böyle bir durumda virüs toplumda tekrar yayılmaya başlayacaktır. Korkulan ikinci dalga senaryosu gerçek olacaktır. Bizler temkini elden bırakmadan hasta sayılarımızı da düşürerek, bu şekilde devam edeceğiz. Bir normale ulaşıncaya aşı ve uygun bir tedavi bulunana kadar. Bu normalde yaşamaya alışacağız."

'ERKEN TEDAVİ BÜYÜK AVANTAJ'

Erken tanı ve tedavinin büyük avantaj olduğuna dikkat çeken Ertuğrul, "Hastaneye gelen hastaların hepsi triaj dediğimiz bir bölümden geçiyor. Virüsle ilgili vurgular var mı yok mu hastalar sorgulanıyor. Burada herhangi bir şüpheli durumda Covid polikliniğine yönlendiriliyor. Orada daha ayrıntılı fizik muayenesi ve sorgulaması yapılıyor. Yüksek şüphe durumunda hastadan örnek alıyoruz. Gerekirse tomografilerini çektiriyoruz. Kan tablolarına bakıyoruz. Burada da Covid- 19 ile ilgili yüksek şüphe devam ediyorsa, o zaman hastayı servise yatırarak izole ediyoruz. Daha sonra sonucunu bekliyoruz. Bazen sonuçlar negatif gelebiliyor. Hastanın testi negatif gelse bile burguları Covid- 19'a uygunsa eğer Bilim Kurulu'nun belirlemiş olduğu tedaviyi uyguluyoruz. Erken dönemde tedaviye başlamak büyük bir avantajdır. Bugün için hastanemizde tedavi ilaçları mevcut sadece bir ilaç Sağlık Bakanlığı tarafından temin ediliyor. O ilaçla tedavi edilecekse hemen talep edip hastanın tedavisini başlıyoruz" dedi

'ASTRONOTA BENZETİYORLAR'

Tebessüm ettiren bir anıyı paylaşan Prof. Dr. Ertuğrul, "Yoğun bakım koşulları, zor bir tedavi süreci. Geçenlerde bir teyzemiz, kendisini tedavi edenlerin astronotlar olduğunu söylemiş. Kendisi haklıdır. Astronota benzer kıyafete benzer kıyafetlerle bu hastaları tedavi ediyoruz. Özellikle solunum cihazına bağlı hastalarda onların dışarıya sekresyon çıkmalarının çok fazla olabileceklerinden dolayı sağlık çalışanlarının kendilerini koruyabilmek amacıyla koruyucu ekipmanlarını giymeleri gerekiyor. Bu da tulum, bone, maske ve gözlük gibi koruyucu elamanları giydiğiniz zaman bir astronota benzemeniz gayet normaldir" diye konuştu.

'YAZ GELİYOR, KLİMALARA DİKKAT'

Klimaya da dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Yaz mevsimine giriyoruz. Elbette klimalar yoğun bir biçimde çalışacak. Bir kere standart önlemleri almamız gerekiyor. Klimaların yıllık bakımlarının filtre temizliğinin mutlaka yapılması gerekiyor. Virüs damlacık yoluyla bulaşıyor. 5 mikronda büyük damlacıkların çevreye yayılması sonrasında bulaşma riskine karşı klimaların bakımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. Eğer bu bakımlar yapılırsa, klimalarının büyük bir riski olduğunu düşünmüyorum. Eski ve yetersiz bakımı yapılmış klimalarda çevreye yayılan damlacıklar klima tarafından çekilerek tekrar ortama verilebilir, o zaman bir risk oluşabilir. Bir de dışarıdan havayı alıp içeriye temiz hava veren klima daha uygundur. İçerden havayı devirdaim eden klimaların temizliği yapılmadıysa riskli olabilir" dedi.


Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 08:21 Kaynak: DHA

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